松本潤が主役だと感じる「嵐の楽曲」ランキング！ 『One Love』を超えた1位は？
2026年5月31日で活動を終了すると発表し、ラストライブツアーを開催中の嵐。これまで、数多くのヒット曲を生み出し、国民的な人気を得てきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、松本潤さんにスポットを当てたランキングです。
それでは、「松本潤が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
映画は大きな話題を集め、楽曲も大ヒットを記録。大事な人を思う気持ちを描いたラブソングで、松本さんを中心に5人の真摯（しんし）な歌声が聞ける名曲です。ウエディングソングの定番となり、心に残っている人も多いのではないでしょうか？
回答者からは、「松潤といえば花より男子で、花より男子といえばこの曲だから」（30代女性／埼玉県）、「松本さんが演じた道明寺司のイメージと強く結びついているから」（30代男性／富山県）、「ドラマとリンクして松本潤さんと言えばとなるとこの楽曲しかない」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
爽やかなラブソングで、これまでCMソングなどにも採用されている名曲。2025年6月には、ストリーミングにてグループ初の累積再生数2億回を突破しています。
回答者からは、「結婚式でもよく流れてたので絶対これだなと思います」（30代男性／宮崎県）、「嵐が国民的アイドルグループになる足掛けとなった曲だから」（30代女性／東京都）、「イントロが流れた瞬間に、あ、松潤だと直感させる華やかさがあります」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、松本潤さんにスポットを当てたランキングです。
それでは、「松本潤が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：『One Love』／73票2位には『One Love』が選ばれました。2008年6月25日に発売された通算22枚目のシングルで、松本さんが出演した映画『花より男子ファイナル』の主題歌です。
映画は大きな話題を集め、楽曲も大ヒットを記録。大事な人を思う気持ちを描いたラブソングで、松本さんを中心に5人の真摯（しんし）な歌声が聞ける名曲です。ウエディングソングの定番となり、心に残っている人も多いのではないでしょうか？
回答者からは、「松潤といえば花より男子で、花より男子といえばこの曲だから」（30代女性／埼玉県）、「松本さんが演じた道明寺司のイメージと強く結びついているから」（30代男性／富山県）、「ドラマとリンクして松本潤さんと言えばとなるとこの楽曲しかない」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『Love so sweet』／171票1位は『Love so sweet』でした。2007年2月21日に発売した通算18枚目のシングルで、松本さんが出演したドラマ『花より男子2（リターンズ）』（TBS系）の主題歌です。作品が大ヒットし、嵐がブレークするキッカケをつかんだ楽曲となります。
爽やかなラブソングで、これまでCMソングなどにも採用されている名曲。2025年6月には、ストリーミングにてグループ初の累積再生数2億回を突破しています。
回答者からは、「結婚式でもよく流れてたので絶対これだなと思います」（30代男性／宮崎県）、「嵐が国民的アイドルグループになる足掛けとなった曲だから」（30代女性／東京都）、「イントロが流れた瞬間に、あ、松潤だと直感させる華やかさがあります」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)