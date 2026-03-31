京都の桜、どこが正解？ “名所のプロ”が本気で推す「一生に一度は見たい」春の絶景3選【2026年最新】
ゆらりと進む舟から見上げる桜のトンネル、そして廃線跡のレールを埋め尽くす圧巻の桜並木。1200年の歴史が息づく京都には、この時期にしか出会えない絶景があります。
数え切れないほどの春を京都で過ごしてきたAll About「名所・旧跡」ガイドの村田博之が、2026年に訪れたい京都の桜を厳選。単なるお花見にとどまらない、歴史の遺構と花が織りなす「物語のある風景」を3カ所ご紹介します。
【写真】桜のトンネルを抜ける舟、廃線跡の桜並木…“名所のプロ”が切り取った「京都の春」絶景ギャラリー
京都市内の南に位置する伏見（ふしみ）は、数多くの酒蔵が立ち並ぶ街。江戸時代から明治時代まで、宇治川経由で淀川へと通じる水路を使い、お酒やお米などの商品や往来の人々を大坂（大阪）まで運んでいたという史実があります。
この水路沿いには百数十本の桜（ソメイヨシノ）が植えられていて、春になると水路を覆うように桜の花が咲き誇ります。桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬です。
水路沿いに遊歩道が整備されていますので、桜を眺めたり写真を撮ったりしながらゆっくり散策することが可能。
また江戸時代に水路を運航していた「三十石舟」などの伝統を受け継いだ舟が、平成時代に観光遊覧船「伏見十石舟」として復活。桜のトンネルを舟から愛でるという風流な体験ができます。
またお酒がお好きな方でしたら、お花見の後に酒蔵見学を楽しむのもいいですね。
「伏見十石舟」は、事前予約がおすすめですが、桜が見頃の時はすぐに満員になります。また当日券も発売されますが、当日の全運航便を朝から一斉に受け付けるため、早い時間で売り切れますのでご注意ください。
アクセス：京阪電鉄 中書島駅から徒歩約5分
京都市内の東山エリアは清水寺から高台寺、南禅寺、知恩院など有名古刹が立ち並び、常に観光の人々が集まる場所。
南禅寺の南側、三条通が京都市内中心部から山科へ向けて坂を登る途中、蹴上（けあげ）と呼ばれる地域にレンガ積みの坂道が見えます。
この坂道は「蹴上インクライン」と呼ばれる交通の遺構です。
都が東京に移った後の京都の街の発展を進める目的で、明治時代中期に琵琶湖の水を京都に引き込む琵琶湖疏水の大工事を決行。琵琶湖疏水の水路を使って琵琶湖から京都を経て大阪へ荷物や人の往来を船で行う水運も発達しました。
また水路の標高差を利用して一般向け水力発電が日本で初めて行われた場所でもあります。
琵琶湖と京都を船で行き来する際、水路に標高差があったため、そのままでは船の行き来ができませんでした。この問題を解決したのが蹴上インクラインで、台車の上に船を載せてケーブルカーと同じ要領で坂を上下する仕組みを導入して移動していました。
その後鉄道や道路の普及により、蹴上インクラインは昭和中期に役目を終えましたが、京都発展の歴史の生き証人として産業遺産となりレールを復元。近代化産業遺産、日本遺産に登録された後、2025年には国宝にも指定されました。
現在では京都の観光名所の1つとして、たくさんの方が訪れています。
特に春は、両脇の桜並木が織りなす「桜のトンネル」の絶景が評判となり、人気に拍車がかかっています。桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬です。
アクセス：京都市営地下鉄 東西線 蹴上駅から徒歩約5分
京都の観光名所と聞いて、誰もが連想する名所の1つと言っても過言ではない清水寺。「清水の舞台から飛び降りる」という慣用句の起源でもある谷にせり出した舞台が印象に残るお寺です。
広大な清水寺の境内にはあちらこちらに桜が植えられていて、春を迎えると仁王門や本堂と舞台、三重塔などの伽藍と桜のコラボレーションが楽しめます。
境内の中では一番奥にある子安塔や西門に近い池の近くが桜の密度が濃いように感じます。桜越しに京都タワーを望めるポイントもあります。
また拝観ルートの最後にある放生池では、水面に反射して桜と朱塗りの三重塔が見える流行の構図で写真が撮れることもあって、多くの観光客でいつもにぎわっています。
桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬で、桜の見頃にあわせて期間限定で楽しめるライトアップも必見です。
アクセス：JR京都駅から市バスまたは京都バスで 五条坂バス停下車、徒歩約10分
(文:村田 博之（名所・旧跡ガイド）)
数え切れないほどの春を京都で過ごしてきたAll About「名所・旧跡」ガイドの村田博之が、2026年に訪れたい京都の桜を厳選。単なるお花見にとどまらない、歴史の遺構と花が織りなす「物語のある風景」を3カ所ご紹介します。
【伏見十石舟】桜のトンネルを舟でゆく、風流な水辺の散策
京都市内の南に位置する伏見（ふしみ）は、数多くの酒蔵が立ち並ぶ街。江戸時代から明治時代まで、宇治川経由で淀川へと通じる水路を使い、お酒やお米などの商品や往来の人々を大坂（大阪）まで運んでいたという史実があります。
この水路沿いには百数十本の桜（ソメイヨシノ）が植えられていて、春になると水路を覆うように桜の花が咲き誇ります。桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬です。
水路沿いに遊歩道が整備されていますので、桜を眺めたり写真を撮ったりしながらゆっくり散策することが可能。
また江戸時代に水路を運航していた「三十石舟」などの伝統を受け継いだ舟が、平成時代に観光遊覧船「伏見十石舟」として復活。桜のトンネルを舟から愛でるという風流な体験ができます。
またお酒がお好きな方でしたら、お花見の後に酒蔵見学を楽しむのもいいですね。
「伏見十石舟」は、事前予約がおすすめですが、桜が見頃の時はすぐに満員になります。また当日券も発売されますが、当日の全運航便を朝から一斉に受け付けるため、早い時間で売り切れますのでご注意ください。
アクセス：京阪電鉄 中書島駅から徒歩約5分
【蹴上インクライン】廃線跡を埋め尽くす、圧巻の桜並木を歩く
京都市内の東山エリアは清水寺から高台寺、南禅寺、知恩院など有名古刹が立ち並び、常に観光の人々が集まる場所。
南禅寺の南側、三条通が京都市内中心部から山科へ向けて坂を登る途中、蹴上（けあげ）と呼ばれる地域にレンガ積みの坂道が見えます。
この坂道は「蹴上インクライン」と呼ばれる交通の遺構です。
都が東京に移った後の京都の街の発展を進める目的で、明治時代中期に琵琶湖の水を京都に引き込む琵琶湖疏水の大工事を決行。琵琶湖疏水の水路を使って琵琶湖から京都を経て大阪へ荷物や人の往来を船で行う水運も発達しました。
また水路の標高差を利用して一般向け水力発電が日本で初めて行われた場所でもあります。
琵琶湖と京都を船で行き来する際、水路に標高差があったため、そのままでは船の行き来ができませんでした。この問題を解決したのが蹴上インクラインで、台車の上に船を載せてケーブルカーと同じ要領で坂を上下する仕組みを導入して移動していました。
その後鉄道や道路の普及により、蹴上インクラインは昭和中期に役目を終えましたが、京都発展の歴史の生き証人として産業遺産となりレールを復元。近代化産業遺産、日本遺産に登録された後、2025年には国宝にも指定されました。
現在では京都の観光名所の1つとして、たくさんの方が訪れています。
特に春は、両脇の桜並木が織りなす「桜のトンネル」の絶景が評判となり、人気に拍車がかかっています。桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬です。
アクセス：京都市営地下鉄 東西線 蹴上駅から徒歩約5分
【清水寺】世界遺産を彩る桜の競演。舞台や三重塔との絶景
京都の観光名所と聞いて、誰もが連想する名所の1つと言っても過言ではない清水寺。「清水の舞台から飛び降りる」という慣用句の起源でもある谷にせり出した舞台が印象に残るお寺です。
広大な清水寺の境内にはあちらこちらに桜が植えられていて、春を迎えると仁王門や本堂と舞台、三重塔などの伽藍と桜のコラボレーションが楽しめます。
境内の中では一番奥にある子安塔や西門に近い池の近くが桜の密度が濃いように感じます。桜越しに京都タワーを望めるポイントもあります。
また拝観ルートの最後にある放生池では、水面に反射して桜と朱塗りの三重塔が見える流行の構図で写真が撮れることもあって、多くの観光客でいつもにぎわっています。
桜の見頃は例年3月下旬から4月上旬で、桜の見頃にあわせて期間限定で楽しめるライトアップも必見です。
アクセス：JR京都駅から市バスまたは京都バスで 五条坂バス停下車、徒歩約10分
(文:村田 博之（名所・旧跡ガイド）)