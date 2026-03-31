必ず買える！ 鎌倉紅谷「夏の福袋2026」受注販売会「クルミッ子 切り落とし」と限定グッズをセットに
鎌倉銘菓・クルミッ子でおなじみの鎌倉紅谷が2026年4月2〜8日の期間、鎌倉紅谷 公式オンラインショップで同社のお菓子とグッズなどセットにした「夏の福袋2026」を受注販売します。気になる中身を紹介（画像は全て提供）。
【画像】リスくんの限定トート＆トラベルポーチがかわいすぎる！ 「夏の福袋2026」の中身
そこで、鎌倉紅谷では少しでも買い物しやすい環境づくりを目指し、先着順ではない福袋の受注販売会を2025年から開催しています。
2回目となる2026年は4月に注文し、商品が手元に届くのは7月以降。4月2〜8日の期間内に注文すれば、必ず手に入れることができます。
・クルミッ子 切り落とし 270g入×1
・あじさい 3枚入×1または鎌倉だより 6枚入×1（商品は選べません）
・ポケットブラウニー 1個×2
・「Sedai Coffee and Roasters×鎌倉紅谷」オリジナルコーヒー×3袋
・おでかけトート×1
・リスくんトラベルポーチ×1
・リスくん刺繍ワッペンバッジ×1（絵柄は選べません）
「クルミッ子 切り落とし」は、2025年に販売した「気になる福袋」の際は150gでしたが、今回の「夏の福袋2026」では270gに増量。
また、「鎌倉だより」「あじさい」はどちらか1つが入っており、開けてからのお楽しみとなります。
アイスクリームを添えて食べたい「ポケットブラウニー」は2個入っています。
「Sedai Coffee and Roasters×鎌倉紅谷」オリジナルコーヒーは、東京・原宿に本店をもつSedai Coffee and Roastersと鎌倉紅谷のコラボレーションによって誕生しました。
ドライな赤ワインのような風味と口当たりの「ブラジルトロピカルバイーア ルビー ナチュラル No2」というコーヒー豆を使用しているそうです。ティーバッグスタイルなので簡単に本格派コーヒーが楽しめます。
今回は「おでかけトート」「リスくんトラベルポーチ」「リスくん刺繍ワッペンバッジ」が入っています。いずれも「夏の福袋2026」限定の商品です。
「おでかけトート」は麻をイメージした生地（素材は麻綿）に、ホワイトで鎌倉紅谷のロゴマーク入り。涼しげで、夏のおでかけにピッタリのトートバッグです。
内側にポケットがあり、サイズは縦375×横370mm、持ち手の長さは550mmです。
「リスくんトラベルポーチ」は旅行に便利なハンドル付のポーチ。サイズは縦210×横300×厚み90mmと大きめなので、洗面キットはもちろん、Tシャツやインナーの収納にも利用できそうです。子リスくんが座っている黄色のスーツケースには、内側に中綿を入れた“ぷくぷく加工”が施されています。
「リスくん刺繍ワッペンバッジ」は、旅するリスくんのイラストを刺繍で描き、裏にピンを付けたワッペンバッジです。絵柄は「飛行機」「電車」「船」「車」の4種類のいずれかがランダムで1つ入ります。
価格は税込7000円（送料別途920円＜冷蔵便代込み＞）。商品は2026年7月以降順次発送となります。いつ届くのか、わくわくしながらお待ちください。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
【画像】リスくんの限定トート＆トラベルポーチがかわいすぎる！ 「夏の福袋2026」の中身
注文した全員分の福袋を用意お正月のお楽しみといえば「福袋」。鎌倉紅谷 公式オンラインショップでは、商品の販売開始から短時間で完売となる状況が続いています。
2回目となる2026年は4月に注文し、商品が手元に届くのは7月以降。4月2〜8日の期間内に注文すれば、必ず手に入れることができます。
「クルミッ子 切り落とし」が昨年より増量！鎌倉紅谷が受注販売する「夏の福袋2026」の内容は以下の通りです。
・クルミッ子 切り落とし 270g入×1
・あじさい 3枚入×1または鎌倉だより 6枚入×1（商品は選べません）
・ポケットブラウニー 1個×2
・「Sedai Coffee and Roasters×鎌倉紅谷」オリジナルコーヒー×3袋
・おでかけトート×1
・リスくんトラベルポーチ×1
・リスくん刺繍ワッペンバッジ×1（絵柄は選べません）
「クルミッ子 切り落とし」は、2025年に販売した「気になる福袋」の際は150gでしたが、今回の「夏の福袋2026」では270gに増量。
また、「鎌倉だより」「あじさい」はどちらか1つが入っており、開けてからのお楽しみとなります。
アイスクリームを添えて食べたい「ポケットブラウニー」は2個入っています。
「Sedai Coffee and Roasters×鎌倉紅谷」オリジナルコーヒーは、東京・原宿に本店をもつSedai Coffee and Roastersと鎌倉紅谷のコラボレーションによって誕生しました。
ドライな赤ワインのような風味と口当たりの「ブラジルトロピカルバイーア ルビー ナチュラル No2」というコーヒー豆を使用しているそうです。ティーバッグスタイルなので簡単に本格派コーヒーが楽しめます。
「夏の福袋2026」でしか手に入らない限定グッズも鎌倉紅谷の福袋といえば、お菓子だけでなくオリジナルグッズも「かわいい！」と評判。
今回は「おでかけトート」「リスくんトラベルポーチ」「リスくん刺繍ワッペンバッジ」が入っています。いずれも「夏の福袋2026」限定の商品です。
「おでかけトート」は麻をイメージした生地（素材は麻綿）に、ホワイトで鎌倉紅谷のロゴマーク入り。涼しげで、夏のおでかけにピッタリのトートバッグです。
内側にポケットがあり、サイズは縦375×横370mm、持ち手の長さは550mmです。
「リスくんトラベルポーチ」は旅行に便利なハンドル付のポーチ。サイズは縦210×横300×厚み90mmと大きめなので、洗面キットはもちろん、Tシャツやインナーの収納にも利用できそうです。子リスくんが座っている黄色のスーツケースには、内側に中綿を入れた“ぷくぷく加工”が施されています。
「リスくん刺繍ワッペンバッジ」は、旅するリスくんのイラストを刺繍で描き、裏にピンを付けたワッペンバッジです。絵柄は「飛行機」「電車」「船」「車」の4種類のいずれかがランダムで1つ入ります。
「夏の福袋2026」いつから発売？ 価格は？「夏の福袋2026」の販売は鎌倉紅谷 公式オンラインショップのみ。申込み期間は4月2日9:00〜8日23:59で、1人1セット限定となります。店舗では受け付けしていないのでご注意ください。
価格は税込7000円（送料別途920円＜冷蔵便代込み＞）。商品は2026年7月以降順次発送となります。いつ届くのか、わくわくしながらお待ちください。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)