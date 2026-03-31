「凛とした美しさ」鈴木保奈美、ボディライン際立つドレス姿を披露「ずっとスタイルが良くて、ずっとキレイ」
俳優の鈴木保奈美さんは3月31日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つロングドレスを着用した姿を公開しました。
【写真】鈴木保奈美のボディライン際立つドレス姿
コメントでは「とってもとっても美しいです」「ラルフローレンの世界観に溶け込んでる」「ずっとスタイルが良くて、ずっとキレイ」「スッキリとしたスタイルはステキ」「どうしてそんなに綺麗で素敵なんですかー」「凛とした美しさ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鈴木保奈美のボディライン際立つドレス姿
「とってもとっても美しいです」鈴木さんは「表参道のラルフローレンが20周年を迎えました。目まぐるしく移り変わるこの地にどっしりと構える白亜の館は、装いのランドマーク。壁も手すりも、ランプも飾られた額も、おざなりなものはひとつとて無い、すべてが全力でラルフローレンの世界。ああ、この館に住みたい」とつづり、2枚の写真を投稿。ぴったりとしたグレーのロングドレスを着用しています。美しいボディラインが強調されていて、色っぽいです。
美しい姿をたびたび披露自身のInstagramで、美しい姿をたびたび披露している鈴木さん。9日には「Precious 4月号」と、モデルショット撮影中の様子を公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)