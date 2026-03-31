元ME:I 石井蘭をモデルに起用 「プレイステーション」×「WIND AND SEA」コレクション発表
昨年末をもってME:Iとしての活動を終了した石井蘭が、「PlayStation」と「WIND AND SEA（ウィンダンシー）」のコラボレーションコレクション第2弾のモデルに起用された。
【写真】スラリとした美脚！ 石井蘭が起用されたビジュアル一覧（13枚）
■二面性をテーマにした世界観を体現
Girls2を卒業後、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、同番組から誕生したガールズグループME:Iのメンバーとして活動してきた石井。
2024年に同グループとしての活動を終了した後、現在はアーティストとして活動しており、4月25日（土）に東京・両国国技館で開催される「DANCE HOLIC 15th Anniversary」に出演することが決まっている。
そんな石井を起用した本コレクションは、初代「PlayStation」のグラフィックを取り入れ、ヴィンテージTシャツのような風合いを特徴としたアイテムを展開。
さらに、オックスフォードシャツやネクタイなどのトラッドな要素を加えることで、ハイストリートとゲームカルチャーが交差する新たなスタイルを提案する。
「PlayStation」を象徴するロゴやアイコニックな△〇×□のモチーフをデザインに落とし込み、懐かしさと現代性が共存するコレクションに仕上げた。
石井が着こなすビジュアルは、ユーザー1を青＝クール、ユーザー2を赤＝ホットとして対比的に描き、「PlayStation5」と「初代PlayStation」という異なる時代性を横断する構成に。
これらの要素を一つの表現として統合し、そのコンセプト消化能力の高さによって、二面性をテーマにした世界観を体現している。
※Girls2の「2」は2乗が正式表記。
【写真】スラリとした美脚！ 石井蘭が起用されたビジュアル一覧（13枚）
■二面性をテーマにした世界観を体現
Girls2を卒業後、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、同番組から誕生したガールズグループME:Iのメンバーとして活動してきた石井。
そんな石井を起用した本コレクションは、初代「PlayStation」のグラフィックを取り入れ、ヴィンテージTシャツのような風合いを特徴としたアイテムを展開。
さらに、オックスフォードシャツやネクタイなどのトラッドな要素を加えることで、ハイストリートとゲームカルチャーが交差する新たなスタイルを提案する。
「PlayStation」を象徴するロゴやアイコニックな△〇×□のモチーフをデザインに落とし込み、懐かしさと現代性が共存するコレクションに仕上げた。
石井が着こなすビジュアルは、ユーザー1を青＝クール、ユーザー2を赤＝ホットとして対比的に描き、「PlayStation5」と「初代PlayStation」という異なる時代性を横断する構成に。
これらの要素を一つの表現として統合し、そのコンセプト消化能力の高さによって、二面性をテーマにした世界観を体現している。
※Girls2の「2」は2乗が正式表記。