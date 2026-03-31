ママ友付き合いで...ストレスを感じやすい場面　3位「グループLINE／連絡網でのやりとり」、2位「PTA・役員・係の活動」、1位は？

ライフスタイル領域のメディア運営と不動産事業を展開するAZWAYは、2026年3月17日、お子さんのいる10代〜60代男女を対象に実施した「ママ友付き合いに関するアンケート」の結果を発表した。

ママ友付き合いのストレス...「感じたことがある」75.0％

調査では、ママ友（保護者同士）の付き合いについてストレス経験を聞いたところ、「ない」は25.0％にとどまり、4人に3人が何らかのストレスを感じた経験があるようだ。また、「1〜2回」が50.0％と最多で、「週に1回程度」は4.3％、「ほぼ毎回」は8.0％だった。

また、ストレスを感じやすい場面（複数回答）を聞くと、「園・学校行事（参観日、運動会、発表会など）」が最多の32.0％、次いで「PTA・役員・係の活動」が29.7％、「グループLINE／連絡網でのやりとり」が27.3％と上位に。

AZWAYは、「断りにくい・抜けにくい場面がストレス化しやすい傾向が出ています。グループLINEも3割近くが選択し、現代的なコミュニケーションツールが新たなストレス源になっている様子がうかがえます。既読無視への不安、返信のタイミング、話題についていけない疎外感――こうした小さな負担が日々積み重なります」と指摘している。

「実際に遭遇した困りごと」に「陰口や噂話に巻き込まれた」23.0％

続いて、「実際に遭遇した困りごと（複数回答）」では、「陰口や噂話に巻き込まれた」が23.0％、「派閥／グループがある」が22.0％、「距離感が近すぎる」が22.0％と上位となった。

次いで、「自分自身が無意識にやってしまいがちな行動（複数回答）」を聞くと、「距離感が近すぎた」が23.0％、「話題選びに失敗した（プライベートを聞きすぎた等）」が22.0％、「LINEの返信が遅れがち」21.3％などが上位となった。

AZWAYは「相手に悪意を向けるというより、距離の取り方やコミュニケーションの癖に関する項目が上位になりました。良かれと思って踏み込んだことが、相手には負担になっている。このすれ違いが、ママ友関係を難しくしています」と指摘した。

また、グループLINE／チャットの通知量については、「参加していない」が33.3％で最多。参加者に限ると、最多は「1日0〜5件」が55.0％となった。一方で、1日6件以上の通知があると回答した人が5.7％となっているが、この点について、AZWAYは「参加せざるを得ない環境にある人もいます。この層は、日常的に大量の通知に晒され、既読プレッシャーや返信義務に追われている可能性があります」と指摘している。

調査は2026年1月6日〜1月15日にインターネットで行われ、対象者は子どもをもつ10代〜60代男女。回答者属性として、就業状況は会社員、パート、専業主婦、フリーランス等。子どもの年齢・学年は0〜2歳、3〜6歳、小学生、中高生。有効回答数は300人。