あす4月1日から、自転車の交通違反に対する「青切符（交通反則告知書）」制度がついに導入されます。

【写真を見る】明日から自転車に「青切符」導入！知っておくべき違反と反則金まとめ イヤホンは？歩道は？罰金はいくら？ 警察への取材で疑問解消（山形）

「何が違反になるの？」「反則金はいくら？」といった疑問を解消するため、警察への取材で分かった新ルールのポイントを分かりやすくまとめました。

1. なぜ「青切符」が導入されるのか？

全国的に交通事故は減少傾向にある一方、「自転車が関わる事故」は減っていません。悪質な違反を抑止し、安全な道路環境を作るために、自動車と同じような反則金制度が自転車にも適用されることになりました。

対象者： 16歳以上の自転車利用者

対象違反： 信号無視、一時不停止など100種類以上

2. 気になる「反則金」の目安

では何をすると、いくらの反則金（いわゆる罰金）が科されるのでしょうか。主な違反と、課される反則金の額は以下の通りです。

○並進走行（複数台で横に並んで走る）・・・3000円

○一時不停止、通行禁止の歩道走行・・・5000円

○信号無視、右側通行（逆走）・・・6000円

○携帯電話使用（ながらスマホ）・・・12000円 など

注目！！「悪質・危険な違反」が検挙対象 基本的には警察官による「指導・警告」が優先されますが、ブレーキのない自転車の運転や、信号無視で車に急ブレーキをかけさせるなどの危険な行為、指導に従わない場合は即座に青切符の対象となります。 また、3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。

3. これって違反？間違いやすいQ&A

それでも不安な点はありますよね。街の皆さんが不安に感じているポイントを整理しました。

Q1. 片耳イヤホンは違反になる？

A. 原則として、周囲の音が聞こえる状態なら問題ありません。

ただし、警察官が声をかけた際に気づかないほど音量が大きい場合などは、検挙の対象になる可能性があります。

Q2. 自転車で歩道を走るのは違反？

A. 原則は「車道」ですが、例外があります。

標識で通行可とされている場所

13歳未満、70歳以上、または身体障がいがある方

道路工事や車道が狭く、安全確保のためにやむを得ない場合

これら以外で歩道を走行すると違反になる可能性があります。

Q3. 自転車はどの信号に従えばいいの？

A. 走っている場所によります。

車道を走っている時： 「車両用」の信号

歩道を走っている時： 「歩行者用」の信号（※歩行者・自転車専用信号があればそれに従う）

4. 自動車ドライバーへの新ルールも！

今回の改正は自転車側だけではありません。自動車を運転する側にも新たなルールが加わります。

1メートル以上の間隔を： 車が自転車を追い抜く際は、約1メートルの安全な間隔を空ける必要があります。

間隔が空けられない場合： 道路が狭い場合は、時速20km～30kmまで減速することが推奨されます。

自転車の義務： 自転車側も、できるだけ道路の左端に寄って走行しなければなりません。

まとめ 一人一人がルールの再確認を

「つい無意識に右側を走ってしまう」「お財布事情が厳しい……」という声も聞かれますが、ルールは命を守るためのものです。

明日からの新制度をきっかけに、自転車は「車の仲間」であることを意識し、安全な運転を心がけましょう！