◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日 ２―５ 巨人（３１日・バンテリンドーム）

僅差の接戦で勝敗が決した。だからこそ、振り返ってみれば中盤の「１点」を巡る攻防も大きかった。

巨人の５回の守備。０―１で１点ビハインドの状況で１死二、三塁のピンチを迎えた。

ここで中日の１番・田中が三遊間を破って左前適時打。２点目が入った。二塁走者の村松は一度は三塁でストップしたが、左翼・キャベッジが打球をファンブル。それを見た三塁ベースコーチの中日・平田コーチは腕をグルグル回して本塁突入を指示し、村松は再スタートした。

キャベッジは、はじいた球を急いで拾ってすぐ本塁送球。ストライク送球で村松をタッチアウトにした。この間に打者走者は二塁に進んだが、２死二塁となり続くカリステを右飛。結果的に最少失点でしのいだ。

仮にキャベッジがファンブルせず捕球していたら１死一、三塁でカリステとさらなる大ピンチが続いていた。中日側からしたら、打順も考えれば無理をする場面ではなかった。

もちろんファンブルしないことが一番いいが、キャベッジがその後に素早く処理したことで、結果的に次の１点を防ぐことにつながった。相手の金丸が序盤から圧巻の投球をする中で、試合の流れが変わったとも言える局面だった。

巨人は２９日の阪神戦（東京Ｄ）で同点の終盤、木浪の勝ち越し適時内野安打となったゴロをファンブルした二塁・浦田が、その後に一瞬、緩慢な動きを見せたスキをつかれて二塁走者も生還を許したプレーがあった。

その反省をチーム全体で共有し、糧にしたと言えるキャベッジのプレー。ミスは誰にでもある。だが、大事なのはその後のプレー。諦めず最後まで全力を尽くす大切さが詰まった場面だった。１点の攻防で巨人が価値ある勝利をもぎ取った。（片岡 優帆）