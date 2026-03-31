ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ実質GDP（1月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)



22:00

米住宅価格指数（1月）

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）

予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)



22:10

スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）

予想 55.0 前回 57.7



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）

予想 88.8 前回 91.2



米JOLTS求人件数（2月）

予想 686.0万人 前回 694.6万人



1日

1:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）



2:10

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



4:00

バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）



6:10

ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）







※予定は変更されることがあります。

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