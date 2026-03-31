ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ実質GDP（1月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)
22:00
米住宅価格指数（1月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)
22:10
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想 55.0 前回 57.7
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 88.8 前回 91.2
米JOLTS求人件数（2月）
予想 686.0万人 前回 694.6万人
1日
1:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
2:10
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:00
バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
6:10
ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
カナダ実質GDP（1月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)
22:00
米住宅価格指数（1月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)
22:10
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想 55.0 前回 57.7
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 88.8 前回 91.2
米JOLTS求人件数（2月）
予想 686.0万人 前回 694.6万人
1日
1:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
2:10
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:00
バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
6:10
ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。