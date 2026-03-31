21:30
カナダ実質GDP（1月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　1.0%（前年比)

22:00
米住宅価格指数（1月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想　1.38%　前回　1.38%（前年比)

22:10　
スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想　55.0　前回　57.7

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）　
予想　88.8　前回　91.2

米JOLTS求人件数（2月）
予想　686.0万人　前回　694.6万人

1日
1:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

2:10　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

4:00　
バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）

6:10　
ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。