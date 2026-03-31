ドル安に株高、債券高 市場はトランプ発言を受けて停戦合意への期待広げる＝ロンドン為替



ロンドン午後にはいって、ドルが一段安となっている。債券は買われて利回りが低下。欧州株や米株先物・時間外取引は上げ幅を拡大している。トランプ米大統領は最新のＳＮＳ発言で、同盟国は非協力的だったと非難し、「ジェット燃料を米国から買うか、ホルムズから自分で取れ！」と述べている。米国はすでにイランを十分に弱体化させている、とも主張した。



ドル円は一時159.37レベルまで下落。ユーロドルは1.1502レベル、ポンドドルは1.3244レベルまで高値を伸ばしている。



USD/JPY 159.54 EUR/USD 1.1493 GBP/USD 1.3231

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