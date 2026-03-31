シンガー・ソングライターtuki.が31日、“活動終了”を自身のX（旧ツイッター）で報告した。

「日頃より応援してくださっている皆様へ」と題した投稿で、「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告。「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました」とつづった。

さらに動画の再生回数が10億回突破したことにも触れ、「多くの方々に支えていただいた一年となりました」とし、「関係各位に深く感謝申し上げます。本活動は、私の人生において代替不可能な、極めて意義深い一年間でございました」とも振り返った。

活動終了とは衝撃的な文言だが、これは恒例となったtuki.の年度末あいさつ。「なお、令和八年四月一日より、tuki.（17）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」とし、「つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます 月面着陸計画 tuki.（16）」と締めた。

tuki.は昨年3月31日にも、同様の投稿で1年を振り返り、「なお、令和七年四月一日よりは、tuki.（16）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます。なので、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます 月面着陸計画 tuki.（15）」と、同じようにつづっていた。

tuki.は23年に発表したオリジナル曲「晩餐歌」が大ヒットし、24年のNHK紅白歌合戦に出場した。