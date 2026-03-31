3月31日、女優の吉岡里帆が4月24日から放送される日清食品・日清のどん兵衛CM「帰ってきたどんぎつね篇」に出演することが発表された。放送を前にWeb上で動画が公開されているが、そのビジュアルが話題となっている。

「吉岡さんが日清食品・日清のどん兵衛のCMに出演するのは4年ぶりとなります。前回、『さよなら、どんぎつね篇』では白色のワンピースなど可愛らしさを感じさせる衣装を身につけて、視聴者の心を鷲掴みにしていました。吉岡さんがきつねの耳を付けた“コスプレ”で登場するこのCMシリーズは大好評でしたが、これで“卒業”と見られていたのです。それが今回カムバックするとあって、さっそく話題になっています。

頭に耳をつけるのは同じですが、今回は黒いドレスを身にまとった大人な装い。イメージは一変しましたが、吉岡さんの可愛らしさは相変わらずです。ネット上でも、この復活を喜ぶ声が多数投稿されています」（芸能記者）

Xでは、

《やっぱりどんぎつねは吉岡里帆が一番良い！》

《癒しの吉岡里帆さん復活！》

《可愛すぎるだろ》

と、絶賛の嵐だ。

このところ、映画にドラマにと出演作が後を絶たない吉岡。今回の新CMでは“可愛さ”が大反響を呼んだが、現在出演中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、「どんぎつね」とは真逆の役柄を演じている。

「29日放送回で初登場を飾った吉岡さんですが、今後演じるのは、主人公の小一郎（のちの豊臣秀長）の妻・慶。前回の放送では、織田信長に仕える安藤守就（田中哲司）が、小一郎に『娘の慶でござる』と紹介する場面が描かれました。まだ詳細な描写がほとんどない状態ですが、慶を演じる吉岡さんの目つきは厳しく、次回予告でも小一郎と冷たく言葉を交わすシーンが挿入されていました。これにはSNS上でも『吉岡里帆がカッコよかった』と好評。今後、作中での活躍が期待されています。

大人の魅力を見せた『どんぎつね』CMとは打って変わり、かっこいい一面を垣間見せた吉岡さん。この二面性を出せるのも、彼女の演技力の高さゆえかもしれませんね」（同前）

4月以降、吉岡の“二つの顔”から目が離せない。