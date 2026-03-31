実業家の三崎優太氏が３１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、てんちむにプロポーズした瞬間を振り返った。

三崎氏とてんちむは今年１月３０日に入籍し、今月２８日に発表していた。三崎氏は「２０２６年の１月１日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と結婚発表時に明かしていたが、この日の動画では「２０２５年１２月３１日までは友達で、カウントダウンしていたが、いきなり運命の赤い稲妻がピーンと落ちて、ガーンとなって、その場で結婚したいと言った。向こうも何を言っているのという感じで『とりあえず、友達としてでいいんじゃない？』と。でも、オレは本気だったから、本当に１回話そうと言って、熱弁した。この瞬間を逃したら結婚できない。時間空けたら終わっちゃうみたいな」と振り返った。

発表まで２か月要したのは、特注の結婚指輪を頼んでいたからだった。

「地方だと一軒家が建つ金額。本気だったからこそ信用をちゃんと示したい。自分の中で本当に一番人生で高い指輪をプレゼントして、それをちゃんと身につけてほしかった」と指輪が届いたのが３月中旬で、自身の誕生日（２９日）の前日が大安だったことで発表に至ったという。

指輪をプレゼントして、のろける２人の様子も公開された。