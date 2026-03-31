◆バイオレットＳ（４月５日、阪神競馬場・ダート１４００メートル、３歳オープン）

２４年に新設された同レースは、初年度が交流重賞２勝のエートラックス、昨年は同重賞３勝のヤマニンチェルキと、２年連続でのちの重賞ウィナーが勝利を挙げる出世レース。今年は美浦・加藤士津八厩舎がサマーゲール（牡、父へニーヒューズ）と、マジッククッキー（牡、父マインドユアビスケッツ）の２頭をスタンバイさせている。

ここまで２戦無敗のサマーゲールは、２月２１日の１勝クラス（東京競馬場・ダート１４００メートル）を早め抜け出しから最後は流して２馬身差の完勝。伊藤助手は「地方交流も視野に入れていたけど、当初からここが本線になるだろうと思ってコントロールして準備してきた。思った通りの調整ができている」と万全の過程に笑顔を見せると、「大型だけど反応が良くて瞬発力がある。落ち着いていて、変に力まず競馬ができる点が長所」と高く評価している。

僚馬と同じ舞台で２月７日の１勝クラスを５馬身差で楽勝したマジッククッキーも決め手十分。前走の昇竜Ｓは直線でスムーズに外に出せず５着だったが、同助手は「最後の直線だけしか競馬をしなかったので、ダメージはない。その点では良かった」と強調。巻き返しの姿勢を見せている。

今後についても「２頭ともポテンシャルがあって勝つ資格がある馬。先々は海外も見ているし、結果を出したいところ」と、見据えている。分岐点と位置づける出世レースで好結果を狙う。