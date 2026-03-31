元ＳＫＥ４８のタレントで実業家の平松可奈子（３４）が所属事務所を退所したことを発表した。

平松は３１日、自身のインスタグラムを更新。「この度、私 平松可奈子は２０２６年３月３１日をもちまして、株式会社オスカープロモーションを退所し、今後はフリーランスとして活動していくこととなりました」と報告した。

「２０１６年にＳＫＥ４８を卒業し、アイドルとしてのセカンドキャリアを志した私にとってこの１０年間の事務所での時間はかけがえのないものであり、たくさんの経験と学びをいただきました。ここまで支えてくださった関係者の皆さまには、心より感謝申し上げます」と記述。

「これからは新たな環境の中で、自分自身で考え、選択し、挑戦を続けながらこれまで以上に誠実に、そして喜びを持って活動してまいります。皆さまに少しでも希望や勇気をお届けできる存在になれるよう、日々精進してまいります。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」とつづった。

平松は、２００８年にＳＫＥ４８のオープニングメンバーオーディションに合格しデビュー。１３年に卒業し、以降は女優やタレントとして活動しながら、アパレルブランドのプロデュースなども手がけた。１６年からオスカープロモーションに所属。２４年には人材関連の株式会社を立ち上げ、ＣＣＯ（最高顧客責任者）に就任したことを公表した。