フリーアナウンサーとして復職した元ＴＢＳの佐藤渚アナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。家族ショットを披露して話題になっている。

自身のインスタグラムに家族でいちご狩りに行く様子を披露した。夫で元日本代表ＭＦの柏木陽介氏と２人の息子との家族ショットなどをアップし、「岐阜から行く春休みにもオススメおでかけスポット」と書き出すと、続けて「岐阜県山県市にある、みとか農園 今年もいちご狩りに行ってきました 色々な品種のいちごを食べ比べ出来るから楽しいし美味しい」といちご狩りに行ったことを報告した。さらに「２つのハウスを日によって交互にお客さんを入れているそうで、だから混雑するピークの時期でも真っ赤に熟した苺がたくさんあることを知りました なるほどー！」とつづり、最後は「併設するカフェで、私はポテト、夫はスムージー、子どもたちはパフェを食べました あんなに苺食べたのに。」とエピソードを記し、投稿を締めた。

この投稿に「柏木さんご一家が、岐阜県に在住してご活躍している姿をみると、同じ県民として非常に嬉しいですし、誇りに思います」「おー！うちも昨日行ったよ」「大きないちごですね スイーツはいくつあっても良いですね」などのコメントが寄せられている。

佐藤アナは２０１０年にＴＢＳに入社し、１７年４月末で退社。私生活では１６年３月に当時浦和レッズに所属していた元サッカー日本代表の柏木陽介さんと結婚。２０年３月に第１子、２３年３月に第２子が誕生したことを発表した。２４年７月にＳＮＳでフリーで復職したことを報告した。２３年にＦＣ岐阜で現役を引退した柏木さんは、２４年３月１０日放送のＴＢＳ系「転身爛漫（らんまん）！あのスターのマエとアト★ブレイク後に人生が華麗に転身したスターに密着」に出演し、「今、鵜飼（うかい）の観覧船の船頭さんをやらせていただいてます」と意外な職業を告白。「日当になりますね。岐阜にしたら、いい時給のバイトかなくらい」などと異分野での挑戦を明かして話題になった。