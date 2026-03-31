「とりあえずカット」→ それ、もったいないかも！ 【40・50代】周りと差がつく♡「技ありヘア」

髪をメンテナンスするタイミングが来たら、オーダーにこだわってみて。なんとなく、「いつもと同じ」「軽く揃えて」と口にしている大人女性こそ、髪悩みに適した工夫に目を向けるチャンスです。注目は、トレンドのレイヤーを活かしたアレンジ。ボリュームアップやスタイリングの手軽さなど、鏡を見るのが楽しみになりそうなメリットが待っています。

ハイレイヤーでふっくら豊かに

高い位置から大胆にレイヤーを入れた、美しいひし形シルエットを描くミディアムヘア。軟毛や細毛など、ストンと落ちる形だと寂しく見えやすい髪質でも、ふわっと丸みを帯びたエアリーなニュアンスを目指せます。明るいミルクティーカラーと組み合わせれば、柔らかく膨張して見える色のはたらきが味方して、ボリュームアップしたような仕上がりに。

丸みをつけて絶壁カバー

40代からの大人女性を多く担当する@urano_kazuyukiさんが、「後頭部にボリュームを出したい」「小顔に見せたい」という人に勧めるのは、レイヤーで丸みをつけたショートボブ。表面を長めに残して束感をつけながら、襟足はタイトに引き締めてメリハリを強調すると、後頭部がふんわり立体的に見えやすくなります。

くびれがあればキュッとまとまる

肩上でカットしたベースに顎のラインでレイヤーを入れると、首元でくびれるウフル風のアレンジになります。ほどよい長さをキープしてボブに近いシルエットを作っているので、するんと内側へ収まりやすいのが特徴。ノンスタイリングでもアウトラインがぼやけず、テクニックなしでトレンド感を楽しめます。

カラーで軽さと白髪にアプローチ

毛先の軽さが印象的なシャギーボブは、今季支持されているトレンドのひとつ。全体にもたっぷりレイヤーを入れているので、毛量の多さや広がりに悩む人も春夏らしい清々しさを演出できそう。透明感のあるカラーは、落ち着いたトーンを選んでも暗く見えにくく、白髪カバーとしても頼りになります。

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writer：Nae.S