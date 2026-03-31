A.B.C-Z、本日発売のライブ映像作品より「残光」のライブ映像公開
A.B.C-Zが、2025年に開催したライブツアー＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞のBlu-ray & DVD、そしてライブ音源配信アルバムを本日リリースした。
本ツアーは、A.B.C-Zが「熱量を届ける」をテーマに開催したものだという。公式SNS等ではリリースカウントダウンとして、連日ダイジェスト映像を公開してきたが、ついに本日リリース日を迎えた。
そして発売を記念してパッケージ本編の中から、ファンからも熱い支持を集める「残光」のライブ映像を公式YouTubeにフル公開した。光の演出と融合したダンスパフォーマンスが、鮮烈な印象を与えるライブ映像になっているとのこと。
なお初回限定盤には「残光」を含むマルチアングル映像、また豪華特典も封入されているので、あわせてチェックしてほしい。
◾️Blu-ray & DVD『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』
2026年3月31日（火）リリース
BD&DVD購入：https://abcz.lnk.to/0331_BDDVD
配信AL：https://abcz.lnk.to/0331_CTCR
商品情報：https://abcz.ponycanyon.co.jp/discography/bd/28.html
初回限定盤Blu-ray：7,700円（税込）/ PCXP.51260
初回限定盤DVD：7,150円（税込）/ PCBP.55617
通常盤Blu-ray：6,600円（税込）/ PCXP.51261
通常盤DVD：6,050円（税込）/ PCBP.55618
配信AL
＜初回限定盤＞
▼初回限定盤特典
特典映像：マルチアングル
・NO MORE YOU
・Crazy Accel〜Finally Over
・残光
スペシャルフォトブック 32P
オリジナルポストカード5枚セット（ソロ4種＋集合1種）
A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC! 銀テープレプリカ
A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC! ライブ音源CD(2 CD)
＜通常盤＞
▼特典映像
Document Movie of A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!
＜本編収録内容＞
・A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!(2025年11月24日収録）
※初回限定盤同様
＜外付け特典＞
『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』クリアファイル（A4サイズ）
※初回・通常 別絵柄
関連リンク
◆A.B.C-Z オフィシャルサイト
◆A.B.C-Z オフィシャルX
◆A.B.C-Z【Z PROJECT】 オフィシャルX
◆A.B.C-Z【Z PROJECT】 オフィシャルTikTok