NHKの小林菜夏(ななつ)キャスターが31日、自身のインスタグラムを更新し、“初鳴き”(新人アナウンサーらが放送で初めてしゃべること)を終えたことを報告した。



【写真】かわいく自撮り…ってチラ見せした腹筋はかわいくない！

小林キャスターは東京都大田区出身。岩手での生活は初めてということもあり、インスタでも「おばんです!」と方言であいさつした。「小林菜夏(ななつ)です NHKの新人キャスターとして、本日初鳴きを迎えました」と伝えた。



小林キャスターは盛岡放送局の「おばんですいわて」(月～金、後6･10)で、30日からスポーツキャスターを担当している。「今後、NHK盛岡放送局で、夕方の番組や中継などを担当させていただきます!未熟な点も多くございますが、一つひとつの仕事に真摯に向き合い、成長してまいります。これからよろしくお願いいたします!!」と新人らしく、初々しくつづった。



さらに「#初鳴き #キャスター #アナウンサー #マッスルアナ #nhk盛岡」とハッシュタグを添えた。気になるのは「マッスルアナ」というワード。実は小林アナは日本体育大ボディビル部出身だ。インスタには「SPORTEC CUP」など、大会に出場した時の見事なボディの画像も掲載している。



ビキニフィットネス部門なので、デカい筋肉モリモリとまではいかないが、浮き出る筋肉とガッツリと日焼けした肌はまさにボディビルダーそのもの。初鳴きのキャスターらしいおしとやかショットとはまるで別人だ。



（よろず～ニュース編集部）