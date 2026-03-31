来月は食品や飲料などおよそ2800品目の価格が上がる“値上げラッシュ”となります。3月最終日の31日、月末セールに訪れる方々はどんな買い物をしているのでしょうか？

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■“大谷割引セール”のスーパーも値上げ準備を

3月最終日。“大谷割引セール”で知られる埼玉・川口市のスーパーでは、31日に月末セールを開催。しかし…

新鮮市場 東本郷店・飯田智成店長「“これから値上げしますよ”ってシール。（Q：きょうから？）そう」

値上げ準備のまっただ中。

飯田店長「上げざるを得ない」

セール日にもかかわらず、「みそ」1パックを31日におよそ100円値上げ。以前から仕入れ値が上昇しているため、仕方なかったといいます。

31日、総務省は、家庭で使う商品などの値動きを示す「消費者物価指数」を発表。東京23区では、去年の同じ時期に比べ「飲料」が9.9％、「生鮮魚介」は7.9％上昇しています。

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■4月の食品の値上げは2798品目に

止まらない様々なモノの値上がり。それは新年度に向けても…

新鮮市場 東本郷店・飯田智成店長「値上げは4月一番多い」

帝国データバンクによりますと、4月の食品の値上げは2798品目に（食品主要195社を調査）。最も多いのは「調味料」で、マヨネーズやドレッシング類など。他にも即席麺などの「加工食品」や食用油なども値上がりします。

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■少しでも安い商品を求め3月末セールに…

お客さんは、少しでも安い商品を求め、月末セールに訪れていました。

お客さん（50代）「全部安すぎ」

こちらの女性が特に驚いていたセール品が…

お客さん（50代）「（別の店で）きのう油買ったけど、こっちの方が全然安いから。200円くらい安いかな」

家族5人暮らしで、家には既に食用油が十分あるといいますが、この店があまりに安いため、取材中、二度にわたって来店。計8本の食用油を購入しました。その理由は…

お客さん（50代）「やっぱり値上げ」

■4月1日から食用油も値上げで…

来月1日から家庭用や業務用の食用油の価格も上がります。家庭用の場合、「日清オイリオグループ」が8％〜14％。「昭和産業」は15％以上。「J-オイルミルズ」は9〜14％の値上げとなります。理由は、原材料の上昇や円安などだといいます。

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こちらのスーパーでは。

新鮮市場 東本郷店・飯田智成店長「これ（食用油）が次仕入れると30円くらい高くなる。いま持っている在庫はこの値段で売っちゃおうと」

こちらのお客さんは…

お客さん（50代）「マヨネーズとか4月から上がるって」

「マヨネーズ」の大手各社も、鶏卵をはじめとする原材料価格の上昇などを受け、来月1日から値上げ。

「キユーピー」は業務用（4/1出荷分〜）に限っておよそ3〜24％、「味の素」は家庭用の一部商品と業務用（4/1納品分〜）をおよそ6〜10％値上げします。

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■物価高が長引く中、“マヨ大好き家族”の節約は？

物価高が長引く中でどう節約するのか。都内で暮らす家族の工夫を見せてもらいました。

マヨネーズが大好き！という家族ですが…

「多めにかけた方がおいしいだろうなと思うけど、2巻きのところを1.5巻きくらいに減らす」

去年あたりからの家庭用のマヨネーズ値上がりを受け、使う量の節約を意識。

さらに、ポテトサラダで使う量も…

「最近お酢を入れたりして、酸味きかせて、マヨネーズたっぷり入っている錯覚を起こさせようかと」

マヨネーズを減らす代わりに、お酢や和風だしを入れる事でコクやうま味を補っているといいます。

帝国データバンクによりますと、今後の中東情勢次第では、今年後半には飲食料品の値上げが加速する可能性があるということです。