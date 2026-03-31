音楽家の坂本龍一の娘で歌手の坂本美雨が29日にX（旧Twitter）を更新。自民党の山本順三参院政審会長がガソリン需要の抑制論を提言したことに対し、「誰のせいでこうなったと思ってるのか」と怒りをあらわにしたものの、ツッコミが殺到する事態になっている。

発端となったのは、29日放送のNHK「日曜討論」で、ガソリン需要について取り上げた際の一幕。現在、イラン情勢によって石油価格が高騰している一方、補助によって1リットルあたり170円程度に抑制されているガソリン価格だが、山本氏は補助金支給がなくなった場合を想定する必要があると指摘した。

その上で、「国民の覚悟と言ったらおかしいが、供給量が減ってくるので、その分需要を少し削る意識を持つ流れもつくっていかなければならない」と発言していた。

坂本は同日にXでこの発言に言及し、「誰のせいでこうなったと思ってるのか」「意図的に石油を止めておいて、市民の『覚悟』が必要だと…？」と怒りをつづった。

また、「ガソリンの需要の抑制どころか、人工透析が必要な34万人以上の命を無駄に危険にさらしておいて、なぜ私たちが覚悟しなくてはいけないのか」とつづっていた。

しかし、このポストには「誰のせいってイランのせいやろ」「意図的に石油を止めた？何を言ってるんだ」「少なくとも日本（高市政権）のせいじゃないよね」「新たな陰謀論の誕生に立ち会った気分」「自民党がイランや米国、イスラエルを陰で操るフィクサーに見えているの…？」というツッコミが殺到していた。

坂本といえば、2021年4月、政府が原発処理水を海に放出する方針を決定した際、インスタグラムのストーリーズに「放射線汚染水を海に流すと決めた人たちに真っ先に泳いでもらおうか。魚も食べてもらおうか」と批判的に投稿し、「風評被害を広めている」という批判を集めた。

また、2月8日に投開票が行われた衆院選挙の翌9日にはXに「民主主義が終わっていくなかどう娘たちを守っていくか」と投稿。これにも、「『自分の思い通りにならない』からって民主主義が終わるわけじゃない」「結果が気に食わないと『民主主義が終わった』とか言うの、本当にやめてくれませんかね」という苦言を集めていた。

事実誤認が過ぎる発言の数々に多くの人が戸惑いを覚えているようだ。