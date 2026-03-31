HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、15歳の練習生が「学習義務」という課せられた義務の壁にぶち当たった。

【映像】15歳練習生が課せられたアメリカでの義務

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

合宿生活の中で、15歳の練習生であるSAKURAが直面した制約が明らかになった。

法律の関係で、未成年のSAKURAには「週に15時間勉強」という義務が課せられていた。カリフォルニア州では未成年が一定の教育要件を満たすことが定められており、ダンス未経験で参加している彼女にとって、この15時間は義務とはいえ大きなハンデとなる。この現実にSAKURAは「みんなより練習できない」「置いてかれちゃう」と焦りをあらわに。これに対しスタジオからは「（勉強は）大事なことだと思う」と理解を示しつつも「めっちゃ不利じゃん」「余計に練習したいはずなのに」と同情の声が上がっていた。

2日目、他メンバーがレッスンを受けている間もSAKURAには英語学習の時間が入る。SAKURAは英語の先生からレッスンを受けるも「全然英語がわかんない」と不安をあらわに。「今、だいぶハンデです」「AOIが先生とマンツーマンレッスンを受けててすごい上達してたんですよ」と同じ未経験のAOIの成長を間近で感じ、焦りを募らせていた。