日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日夜、インスタグラムを更新。

「本日をもって日本テレビを退社します。入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と自ら、退社を報告した。

岩田アナは「社会人として未熟だった私を温かく見守り、時には厳しく導いてくださり、何もできなかった私に多くの機会を与え、更にはこの決断を受け止めてくださった日本テレビの皆さん、お世話になった関係者の方々、そして視聴者の皆さんに心より御礼を申し上げます」と日本テレビと関係者に感謝のメッセージを送った。

そして「明日からは新しい環境になります。これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、一から精進して参ります。これからもよろしくお願いいたします。 2026年3月31日 日本テレビアナウンサー 岩田絵里奈」と、日本テレビアナウンサーとして、最後のあいさつをした。

4月1日からは、フリーアナの宮根誠司や元同局アナの先輩、羽鳥慎一らが所属する芸能事務所「テイクオフ」に加入する。