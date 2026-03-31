「視界がピンク一色に」群馬県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”9選！ 最多票獲得スポットに称賛の声【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、群馬で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「桜と共に動物とのふれあいも楽しめる場所としておすすめです」（50代女性／青森県）
「昔家族旅行で行ったことがあり、今でも心に残っている名所だから」（60代男性／千葉県）
「動物と触れ合いながら桜も楽しめるし、温泉地も近いので観光もできそうだから」（30代女性／石川県）
▼回答者コメント
「約1,000本以上の桜が並ぶ圧倒的なスケールで、桜のトンネルのような景色を楽しめるからです。菜の花とのコントラストも美しく、春らしさを一度に感じられるからです。見応えがありながらも自然の中で開放的に過ごせるからです」（20代女性／滋賀県）
「『さくら名所100選』にも選ばれている、約1.3kmの桜のトンネルを歩いてみたいです。隣接する公園で芝桜も同時に見られると聞いているので、視界がピンク一色に染まるような非日常的な体験を、家族を連れてゆっくりと楽しみたいスポット」（30代男性／愛知県）
「約1.3kmにわたる桜並木が続く迫力ある景色に惹かれました。桜のトンネルのような道を歩ける点が魅力で、春の空気を感じながらゆっくり散策したいと思っています。周辺の菜の花畑とのコラボも美しいと聞いています」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、群馬で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊香保グリーン牧場（渋川市）／42票榛名山麓に広がる牧場内に、約1500本のソメイヨシノや八重桜が咲き誇ります。動物たちとのふれあいや牧場体験を楽しみながらお花見ができるのが特徴。また、高地のため見頃が平地よりも少し遅く、長く桜を楽しめるのも嬉しいポイントです。家族連れやカップルに人気のレジャースポットです。
▼回答者コメント
「桜と共に動物とのふれあいも楽しめる場所としておすすめです」（50代女性／青森県）
「昔家族旅行で行ったことがあり、今でも心に残っている名所だから」（60代男性／千葉県）
「動物と触れ合いながら桜も楽しめるし、温泉地も近いので観光もできそうだから」（30代女性／石川県）
1位：赤城南面千本桜（前橋市）／70票前橋市を代表する絶景スポットが堂々の1位です。市道沿い約1.3kmにわたって桜のトンネルが続き、隣接する「みやぎ千本桜の森」と合わせると1000本を超える圧倒的なスケール感を楽しめます。芝桜や菜の花との共演も見事で、県内外から多くの観光客が詰めかける群馬屈指の桜の聖地です。
▼回答者コメント
「約1,000本以上の桜が並ぶ圧倒的なスケールで、桜のトンネルのような景色を楽しめるからです。菜の花とのコントラストも美しく、春らしさを一度に感じられるからです。見応えがありながらも自然の中で開放的に過ごせるからです」（20代女性／滋賀県）
「『さくら名所100選』にも選ばれている、約1.3kmの桜のトンネルを歩いてみたいです。隣接する公園で芝桜も同時に見られると聞いているので、視界がピンク一色に染まるような非日常的な体験を、家族を連れてゆっくりと楽しみたいスポット」（30代男性／愛知県）
「約1.3kmにわたる桜並木が続く迫力ある景色に惹かれました。桜のトンネルのような道を歩ける点が魅力で、春の空気を感じながらゆっくり散策したいと思っています。周辺の菜の花畑とのコラボも美しいと聞いています」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)