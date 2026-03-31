40代、肌からポロポロが出たら要注意！ 大人肌に透明感を呼び戻す、おすすめ「角質ケア」アイテム4選
スキンケアやメイクのとき、指先に消しゴムのカスのような「ポロポロ」を感じることはありませんか？ 化粧品の成分の影響で起こる場合もありますが、剥がれ落ちるべき古い角質が肌表面に残っているサインかもしれません。
特に40代は、加齢やホルモンバランスの変化でターンオーバーが乱れがち。角質が厚くなると、肌のごわつきやくすみ、化粧ノリの悪さを引き起こしやすくなるため、角質ケアは欠かせません。
ただし、ホルモンバランスの影響でゆらぎやすい肌には、「こする・剥がす」といった強い刺激を伴うケアは避けることが大切です。
今回は、初心者でも無理なく取り入れられる、やさしい角質ケアアイテムを4つご紹介します
スクラブは、週に1〜2回取り入れることで、古い角質を除去するスペシャルケアアイテム。強い刺激を感じるアイテムが多いので、肌あたりがやわらかで、肌負担が少ないものを選びましょう。
「p/d スクラブパウダー」は、国産の米ぬかをベースに、栄養や美容成分がぜいたくに含まれた非分解プラセンタを配合した1回使い切りタイプのスクラブです。
粒子が非常に細かく、肌を傷めにくく作られているため、初心者でも安心して使いやすいのが特長。大さじ1杯の水を混ぜて、クリーム状にしてから使います。
パウダーの量が多めなので、入浴時の使用がおすすめです。首やデコルテ、肘、膝などにも使用できます。肌を水で濡らしてからやさしくなじませ、洗い流すだけで汚れや古い角質によるくすみをやさしくオフ。
明るく透明感のある滑らかな肌へと導き、次に使う化粧品のなじみもよくなります。
DATE
p/d（ピーディー）「p/d スクラブパウダー」
容量：12包（各3g）
価格：6600円（税込）
▼（2）毎日手軽に使えて、拭き取りと保湿がかなうトナーパッド
favs（ファブス）「PHYTO COLLAGEN PAD」は、コットンにエイジングケア（※1）美容液がひたひたに含まれているトナーパッド。1枚で拭き取りと保湿を同時に行え、シートマスクとして使うことも可能。毎日のスキンケアに手軽に取り入れられるアイテムです。
パッドには水分吸収率と通気性に優れたクロスホールタイプのピュアコットンを使用しており、肌にやさしく、古い角質をやわらかく絡め取るような使い心地が特徴。
敏感肌パッチテスト済みで、パラベンフリー、アルコールフリー、鉱物油フリーといった配慮もされているため、肌がデリケートな方でも取り入れやすくなっています。
主な美容成分には、整肌成分のシロキクラゲエキス、加水分解コメタンパク、アスコルビルリン酸Na、グリチルリチン酸2Kなどが配合されており、肌のハリや透明感をサポートしてくれます。
使い方は、朝のスキンケア前や夜のクレンジング後にサッと拭き取るだけ。古い角質をやさしくオフしながら、次に使う化粧品のなじみもよくなります。
※1 年齢に応じたケアのこと
DATE
favs（ファブス）「PHYTO COLLAGEN PAD」
容量：80pads（120ml）
価格：4400円（税込）
▼（3）リピートしやすい価格で習慣化しやすい拭き取り化粧水
ナリスアップ「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」は、コットンに含ませて顔全体を拭き取るだけで、古い角質をやさしくオフしながら肌の潤いもキープできる拭き取り化粧水。毎日取り入れやすい価格で、初心者でも無理なくスキンケアルーティンに組み込めます。
これからの季節におすすめなのは、保湿感が程よく感じられる「うるおうタイプ」。乾燥しがちな40代の肌でも拭き取り後のつっぱり感が出にくく、角質ケアと保湿をバランスよく叶えます。
よりしっかり保湿したい場合は「しっとりタイプ」もおすすめです。朝のスキンケア前や夜のクレンジング後に使うことで、化粧水や美容液の浸透を高めてくれます。
DATE
ナリスアップ「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」
容量：200ml
タイプ：うるおう、とてもしっとり
価格：990円（税込）
▼（4）毎日塗るだけで角質ケアできる美容液
ハウス オブ ローゼ「Oh!Baby スリッピールール」は、毎日のスキンケアに組み込みやすい美容液。気になる部分に塗るだけで古い角質をやわらげ、くすみの原因にアプローチします。
PHA10%、由布院の温泉水、ビタミンカクテル、ベビーピーチセラミドが配合されており、肌に潤いを与えながら表面を滑らかに整える効果も。
洗顔後化粧水で肌を整えたあと気になる部分や肌全体になじませるだけで、次に使う化粧品の浸透もサポートします。「こする・剥がす」刺激がないので、初心者でも無理なく毎日のケアに取り入れやすいです。続けることで、くすみが目立ちにくく透明感のある肌へ導くアイテムです。
DATE
ハウス オブ ローゼ「Oh!Baby スリッピールール」
容量：30ml
価格：3850円（税込）
※Oh!Babyショップ(横浜ジョイナス店、池袋ルミネ店)及び一部の@cosme STORE、一部のLOFT店舗
ハウス オブ ローゼ公式通販サイト(本店(自社サイト)、 Yahoo!ショッピング店、Amazon店、楽天市場店、ZOZOCOSME店、Qoo10店)、 @cosme SHOPPING
自分の肌に合ったアイテムから無理なく試してみてください。
▼遠藤 幸子プロフィール
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)
特に40代は、加齢やホルモンバランスの変化でターンオーバーが乱れがち。角質が厚くなると、肌のごわつきやくすみ、化粧ノリの悪さを引き起こしやすくなるため、角質ケアは欠かせません。
今回は、初心者でも無理なく取り入れられる、やさしい角質ケアアイテムを4つご紹介します
初心者でも無理なく取り入れられる角質ケアアイテムを4つ▼（1）週1〜2回のスペシャルケアに、スクラブ
スクラブは、週に1〜2回取り入れることで、古い角質を除去するスペシャルケアアイテム。強い刺激を感じるアイテムが多いので、肌あたりがやわらかで、肌負担が少ないものを選びましょう。
「p/d スクラブパウダー」は、国産の米ぬかをベースに、栄養や美容成分がぜいたくに含まれた非分解プラセンタを配合した1回使い切りタイプのスクラブです。
粒子が非常に細かく、肌を傷めにくく作られているため、初心者でも安心して使いやすいのが特長。大さじ1杯の水を混ぜて、クリーム状にしてから使います。
パウダーの量が多めなので、入浴時の使用がおすすめです。首やデコルテ、肘、膝などにも使用できます。肌を水で濡らしてからやさしくなじませ、洗い流すだけで汚れや古い角質によるくすみをやさしくオフ。
明るく透明感のある滑らかな肌へと導き、次に使う化粧品のなじみもよくなります。
DATE
p/d（ピーディー）「p/d スクラブパウダー」
容量：12包（各3g）
価格：6600円（税込）
▼（2）毎日手軽に使えて、拭き取りと保湿がかなうトナーパッド
favs（ファブス）「PHYTO COLLAGEN PAD」は、コットンにエイジングケア（※1）美容液がひたひたに含まれているトナーパッド。1枚で拭き取りと保湿を同時に行え、シートマスクとして使うことも可能。毎日のスキンケアに手軽に取り入れられるアイテムです。
パッドには水分吸収率と通気性に優れたクロスホールタイプのピュアコットンを使用しており、肌にやさしく、古い角質をやわらかく絡め取るような使い心地が特徴。
敏感肌パッチテスト済みで、パラベンフリー、アルコールフリー、鉱物油フリーといった配慮もされているため、肌がデリケートな方でも取り入れやすくなっています。
主な美容成分には、整肌成分のシロキクラゲエキス、加水分解コメタンパク、アスコルビルリン酸Na、グリチルリチン酸2Kなどが配合されており、肌のハリや透明感をサポートしてくれます。
使い方は、朝のスキンケア前や夜のクレンジング後にサッと拭き取るだけ。古い角質をやさしくオフしながら、次に使う化粧品のなじみもよくなります。
※1 年齢に応じたケアのこと
DATE
favs（ファブス）「PHYTO COLLAGEN PAD」
容量：80pads（120ml）
価格：4400円（税込）
▼（3）リピートしやすい価格で習慣化しやすい拭き取り化粧水
ナリスアップ「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」は、コットンに含ませて顔全体を拭き取るだけで、古い角質をやさしくオフしながら肌の潤いもキープできる拭き取り化粧水。毎日取り入れやすい価格で、初心者でも無理なくスキンケアルーティンに組み込めます。
これからの季節におすすめなのは、保湿感が程よく感じられる「うるおうタイプ」。乾燥しがちな40代の肌でも拭き取り後のつっぱり感が出にくく、角質ケアと保湿をバランスよく叶えます。
よりしっかり保湿したい場合は「しっとりタイプ」もおすすめです。朝のスキンケア前や夜のクレンジング後に使うことで、化粧水や美容液の浸透を高めてくれます。
DATE
ナリスアップ「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」
容量：200ml
タイプ：うるおう、とてもしっとり
価格：990円（税込）
▼（4）毎日塗るだけで角質ケアできる美容液
ハウス オブ ローゼ「Oh!Baby スリッピールール」は、毎日のスキンケアに組み込みやすい美容液。気になる部分に塗るだけで古い角質をやわらげ、くすみの原因にアプローチします。
PHA10%、由布院の温泉水、ビタミンカクテル、ベビーピーチセラミドが配合されており、肌に潤いを与えながら表面を滑らかに整える効果も。
洗顔後化粧水で肌を整えたあと気になる部分や肌全体になじませるだけで、次に使う化粧品の浸透もサポートします。「こする・剥がす」刺激がないので、初心者でも無理なく毎日のケアに取り入れやすいです。続けることで、くすみが目立ちにくく透明感のある肌へ導くアイテムです。
DATE
ハウス オブ ローゼ「Oh!Baby スリッピールール」
容量：30ml
価格：3850円（税込）
※Oh!Babyショップ(横浜ジョイナス店、池袋ルミネ店)及び一部の@cosme STORE、一部のLOFT店舗
ハウス オブ ローゼ公式通販サイト(本店(自社サイト)、 Yahoo!ショッピング店、Amazon店、楽天市場店、ZOZOCOSME店、Qoo10店)、 @cosme SHOPPING
自分の肌に合ったアイテムから無理なく試してみてください。
▼遠藤 幸子プロフィール
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)