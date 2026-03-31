ＪＲ留萌線が３月３１日夜、ラストランを迎え、１１６年の歴史に幕をおろします。



石狩沼田駅から中継です。



この時間、駅の近くにはラストランを見ようと多くの人が集まっています。



１１６年という歴史の中で、この駅は色々な思い出を人々の心に刻んできました。



駅前にある酒店・小泉商店の店主、小泉清彦さんです。



沼田町で５０年以上お店を営んできた小泉さん。



きょうで留萌線そしてこの石狩沼田駅の歴史が終わります。





率直にどんな想いですか？（小泉清彦さん）「一言で言えば本当に寂しいですね。また長い間大変お世話になりました。ただ感謝しかありませんね。ありがとうございました」この駅との思い出は？（小泉清彦さん）「私の息子が十数年前からここの駅の排雪を全部引き受けて、朝５時から雪が降ればその度に来て、子どもたちの道だとかそういうのを管理していたんです」留萌線に伝えたいことは？（小泉清彦さん）「今まで長い間多くの方が利用させていただいて本当に感謝しかありません。ちょっと高台の駅になっていますけど、私らはいつも眺めていました」ラストランまであと３時間を切りました。最終列車は午後９時１１分、石狩沼田発ー深川行きです。