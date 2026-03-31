コスメの「使いきれない在庫問題」を解決する買い方のルール。無駄遣いを減らす管理術

コスメの在庫ロスは見えにくい支出になりやすい

使いきれないコスメは、見えない支出として蓄積してしまう傾向にあります。ここでは、コスメの在庫ロスについて詳しく解説します。



使いきれない分はそのまま無駄な支出になる

開封後に使用しなかったコスメは、いわば「無駄な支出」です。例えば、1点あたり2000～5000円のアイテムを使いきれずに処分した場合、その金額は回収できません。こうした小さなロスが積み重なることで、年間の美容費に影響を与えるのです。



年間で数千円～数万円のロスにつながることも

仮に年間で3～5点のコスメを使いきれなかった場合、合計で1万円前後の無駄が発生するケースもあります。価格帯が高いアイテムが含まれると、さらにロスが拡大するでしょう。目に見えにくい支出であるため、意識して使いきるか、買わないように工夫することが大切です。



在庫が増える主な要因

無駄な在庫を防ぐためには、なぜ増えてしまうのかを把握するところから始めましょう。ここでは、在庫が増えてしまう主な要因を2つ紹介します。



セールやポイント還元による買いすぎ

割引やポイント還元に惹かれて購入すると、本来必要のないアイテムまで増えてしまうことがあります。お得に見えても使いきれなければ結果的に損になるため、購入理由を明確にすることが重要です。また、送料無料となる金額に到達するためにそこまで欲しくない物を購入するのも要注意です。



同じアイテムの重複購入

ストック管理ができていないと、すでに持っているアイテムを再度購入してしまうことがあります。特に、日用品に近いコスメは、残量を把握していないと重複しやすく、無駄な在庫につながります。在庫管理を徹底して重複購入を予防しましょう。



在庫ロスを防ぐ買い方のルール

コスメの無駄遣いを減らすには、購入時のルールを決めておくことが効果的です。ここでは、在庫ロスを防ぐ買い方のルールを2つ紹介します。



化粧品は使いきってから買う

新しいアイテムを購入する前に、現在使っているものを使いきる意識を持つだけで、在庫の増加防止に役立ちます。特に、スキンケアやベースメイクは消費ペースが安定しているため、残り数回分になってから購入しましょう。



購入前に在庫を確認する

買い物前に手持ちのコスメを確認することもおすすめの方法です。スマートフォンのメモや写真で在庫を管理しておくと、外出先でも確認できるため便利です。無駄な出費を避けて在庫ロスを減らしましょう。



コストを抑えるコスメの管理方法

買い方だけではなく、在庫管理を仕組み化すれば、継続的に無駄を減らせます。ここでは、コストを抑えるコスメの管理方法を紹介します。



使用期限を意識して優先順位をつける

コスメには使用期限があるため、古いものから優先的に使いましょう。期限を過ぎると品質が劣化するため、結果的に廃棄するケースも少なくありません。古いコスメは手の届きやすい位置において優先的に使いましょう。



定期的に在庫を見直す

一定期間ごとにコスメの在庫を確認することで、不要なものや使っていないものを把握できます。この見直しを定期的に行うことで、無駄遣い防止につながり、結果的に年間の支出削減につながるのです。



管理方法を見直して年間支出を減らそう

コスメの在庫ロスは気づきにくい支出ですが、年間で見ると数千円から数万円規模の無駄につながる可能性があります。在庫ロスに陥る主な要因は、セールやポイント還元による買いすぎや、在庫把握不足による重複購入です。

これらを防ぐためには「使いきってから購入する」、「在庫を確認する」といった基本的なルールを徹底することが重要です。また、使用期限や在庫の見直しを習慣化することで、無駄遣い防止に役立ちます。日常の習慣として取り入れて節約につなげましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー