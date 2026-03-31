

「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」のイメージ展示

昨年創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、「天空の抹茶」を贅沢に使用した“パフェのようなデザートドリンク”「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで4月10日から5月31日まで期間限定発売する。3月30日に行われたメディア向け先行試飲会では、「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」の開発背景や商品特徴を説明した他、同商品で使用した「天空の抹茶」の飲み比べや抹茶づくりへのこだわりについて紹介した。



カフェコンサルタントの佐藤仁美氏

「現在、世の中には数多くのカフェチェーンがあり、季節ごとに多種多様な商品が展開されている。こうした市場環境において、リンツは、ショコラティエの専門技術とこだわり抜いた品質によって、高級感と独自性に優れたプレミアムなポジションに位置していると考えている。リンツのカフェでは、自分への特別なご褒美が楽しめる」と、カフェマーケットにおけるリンツの位置づけを分析するのは、カフェコンサルタントの佐藤仁美氏。「季節限定の抹茶ドリンクは、カフェ各社がターゲットに合わせて商品展開しており、『甘み』『食感』『オーガニック』など独自の価値を打ち出している。また近年、抹茶は、海外からの需要が急激に高まり、価格も高騰している。その中でリンツは、これまでの小柳津清一商店との絆と信頼関係のもと、今年も『天空の抹茶』を使ったショコラドリンクを実現。圧倒的な素材感とショコラの奇跡的な融合によって、日本でしか味わえない特別な商品に仕上がっている」と、究極の抹茶体験ができるショコラドリンクが完成したと目を細めていた。



リンツ＆シュプルングリージャパン 商品開発担当の影山裕樹氏

続いて、リンツ＆シュプルングリージャパン 商品開発担当の影山裕樹氏と同 リードパティシエの西村のぞみ氏が、新商品「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」の特徴や素材へのこだわりについて説明した。影山氏は、「当社と『天空の抹茶』との出会いは2019年までさかのぼる。そのときに『天空の抹茶』の素材の美味しさはもちろん、リンツのホワイトチョコレートとの相性の良さに着目し、2020年に抹茶ショコラドリンクを商品化した。それ以来、『天空の抹茶』を使った商品を6年連続で展開しており、今年で7年目になる」と、「天空の抹茶」との商品展開がスタートした経緯を語る。



リンツ＆シュプルングリージャパン リードパティシエの西村のぞみ氏

西村氏は、今年の新商品「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」のこだわりポイントを、メイントッピング、ドリンクボディ、トッピングの大きく3つに分けて解説。「メイントッピングには、リンツのホワイトチョコレートクレマジェラータに、旨みと苦みが絶妙な『天空の抹茶 65号』を組み合わせた特製クレマジェラータを乗せている。抹茶の豊かな香りとまろやかなコクを立体的に楽しむことができる」とのこと。「ドリンクボディは、『天空の抹茶』とホワイトチョコレートの二層仕立てにしている。香り高く旨み深い『天空の抹茶 90号』と、リンツのクリーミーなホワイトチョコレートとのなめらかな調和を楽しんでほしい」と、ラテのように二層仕立てにすることで「天空の抹茶」とホワイトチョコレートそれぞれの美味しさも味わえるようにしたと話していた。



天空の抹茶 極み ショコラドリンク

「そして、トッピングには、『天空の抹茶 玄米ライスパフ』と『Cacao52％ショコラわらび餅』の2種類を使用。サクサクとした軽やかな食感とやわらかな口どけが重なり合い、抹茶の香りと共に心地よい余韻が広がる。特に、『天空の抹茶 玄米ライスパフ』は、リンツのラボで、この商品だけのためにパティシエが1枚1枚、手作業で作り、全店舗に出荷している」と、「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」でしか食べられない贅沢なトッピングにも注目してほしいとアピールした。



左から：天空の抹茶65号、天空の抹茶90号

ここで、小柳津清一商店の渡邊明日香氏が登壇し、「天空の抹茶」の抹茶づくりへのこだわりについて紹介した。「当社は、1949年に静岡県で創業した製茶メーカー。静岡の茶園とともに丁寧な茶づくりに取り組み、自社工場での製茶加工から商品開発・販売まで一環して行っている。抹茶は、被覆栽培された碾茶と呼ばれる茶葉から作られており、茶葉独自のふくよかな香りと味わいを楽しむことができる。当社では、成分値の計測や官能検査によって碾茶の品質を見極め、仕入れを行う。仕入れた碾茶を切断し、葉脈を除去し、粉砕しやすい茶葉に整える。ランク別に碾茶をブレンドし、品質を一定化させ、砕機で碾茶を微細な粉末状にすることで『天空の抹茶』が完成する」と、「天空の抹茶」の製造工程について解説してくれた。



「天空の抹茶」の飲み比べ（左から：天空の抹茶90号、天空の抹茶65号、天空の抹茶45号、秋冬番）

そして、実際に「天空の抹茶」の飲み比べをしながら、味わいの特徴を説明した。「『天空の抹茶90号』は、『おくみどり』という品種の一番茶の茶葉を粉砕して作った抹茶で、色が濃く、濃厚な旨味と味わいが楽しめる。『天空の抹茶65号』は、色鮮やかで、苦味と甘味のバランスの良さが特徴の抹茶。『天空の抹茶45号』は、一番茶と二番茶の茶葉をブレンドし、粉砕してつくった抹茶で、ほど良い苦みが特徴の抹茶となっている」と、使用する茶葉と味わいの違いを教えてくれた。



クレマジェラータ 天空の抹茶

なお、リンツでは、「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」と同日から、リンツの高品質なチョコレートをふんだんに使用したジェラート「クレマジェラータ」の新フレーバー「クレマジェラータ 天空の抹茶」も期間限定で発売する。

［小売価格］

天空の抹茶 極み ショコラドリンク：1200円

クレマジェラータ 天空の抹茶：780円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp/