

左から：千趣会 ベルメゾン事業本部 ベルメゾンビジネスユニット 企画・開発1チームの野村法子氏、同 ベルメゾン事業本部 マーケティング部 部長の奥田啓介氏

千趣会の通販事業ベルメゾンは、働く女性の「着心地の窮屈さ」を軽減するパンツシリーズ はたら着方改革「座（THE）パンツ」（以下、座パンツ）の「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」を3月26日から28日まで開催した。同イベントでは、自転車の送迎時に窮屈さを感じる「ママチャリパツパツ問題」に着目し、自転車を使用した試着体験を実施。会場内に設置した自転車に実際に跨がってもらうことで、ストレッチ性を誇る「座パンツ」の快適さをアピールした。



千趣会 ベルメゾン事業本部 マーケティング部 部長の奥田啓介氏

ベルメゾンでは、「毎日の仕事、家事、育児。頑張るすべての働く人をもっとラクに、もっと快適にしたい」という想いから、“はたら着方改革”をテーマに、働く人が快適に過ごせるウェアを提案している。その中で、着心地の窮屈さを軽減するパンツシリーズとして「座パンツ」を展開している。千趣会 ベルメゾン事業本部 マーケティング部 部長の奥田啓介氏は、今回の体験イベントを開催する背景について、「当社が実施した調査によると、働くママの約3人に1人が、パンツ着用時の『パツパツ感』を1日に3回以上感じていることがわかった。特に『しゃがむとき』『ランチ後』『自転車を漕ぐとき』などに窮屈さを感じている実態が見えてきた。そこで今回、新生活を迎えるこの時期に、自転車での送迎時の『ママチャリパツパツ問題』に着目。実際に自転車に跨がってもらう試着体験を通じて、『座パンツ』の快適な着心地を、リアルな日常シーンで体感できる場を提供する」と説明した。



千趣会 ベルメゾン事業本部 ベルメゾンビジネスユニット 企画・開発1チームの野村法子氏

「座パンツ」の商品特徴について、同 ベルメゾン事業本部 ベルメゾンビジネスユニット 企画・開発1チームの野村法子氏が紹介した。「『座パンツ』は、働く女性の着心地の良さに特化したパンツシリーズで、これまでにシリーズ累計販売枚数56.6万枚を突破している。オフィスで長時間座る、物を拾うためにしゃがむ、子どもの送迎で自転車に跨るといった動作におけるパツパツ問題にフォーカスし、伸縮性抜群のハイパーストレッチ素材を採用。動きやすく、しゃがんでも背中が見えにくいパターンになっている」とのこと。「ウエスト部分には幅広ゴムを使うことで、食い込みにくく、楽な着用感を実現。また、ツータック仕様で太ももまわりにゆとりを持たせ、大人の体型に寄り添う設計にした。さらに、ウエストの裏側を二重仕立てにすることで、ランチ後のぽっこりお腹をソフトにカバーする」と、素材とウエストの設計にこだわったと力説した。



座（THE）パンツシリーズ

「座った時やしゃがんだ時にパンツがパツパツになると、ポケットが開いてしまうことがある。特に、自転車を漕いでいるときにポケットが開くと、スマートフォンなどを落としてしまうリスクもある。そこで『座パンツ』では、L字型のポケットにすることで、座った時に開きにくく、中に入れたものも落ちにくくなっている」と、ポケットにも工夫を凝らしているとのこと。



座（THE）セットアップスーツ

「さらに『座パンツ』シリーズは、股下も選べる豊富なサイズを用意しているので、自分にぴったりなサイズを見つけることができる。商品展開としては、トレンドの『ワイドパンツ』や清涼感のある『リネン混素材のパンツ』、『セットアップスーツ』など計5商品を販売しており、今後もメンズやキッズなど順次ラインアップを拡充していく」と、働く女性だけでなく幅広い人々の「パツパツ問題」を解消していく考えを示した。



「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベントの会場に設置された自転車

今回の「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」では、3月26日から28日まで3日間限定で、“脱ママチャリパツパツ試着体験”を実施した。会場内には自転車を設置し、自分に合ったサイズの「座パンツ」を着用して、実際に自転車に跨ってもらう試着体験を行った。自転車で子どもを送迎するリアルな日常シーンを再現し、ストレッチ性に優れた「座パンツ」による“脱パツパツ”を体感してもらった。

［小売価格］

座（THE）パンツ：2990円〜3490円

座（THE）ワイドパンツ：3990円〜4490円

座（THE）セットアップスーツ：1万1990円

夏のリネン混 ・座（THE）パンツ：2990円〜3590円

夏のリネン混ワイドクロップド・座（THE）パンツ：3990円〜4590円

（すべて税込）

［発売中］

千趣会＝https://www.senshukai.co.jp/

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp/

座（THE）パンツ ブランドサイト＝https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/thepants/thepants_index.html