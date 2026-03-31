箱根・熱海・草津、定番温泉地の1泊2日コストを徹底比較。交通費・宿代・食事を全部試算

箱根・熱海・草津の1泊2日コストは交通手段と宿泊先で変わる

箱根・熱海・草津の旅行費用は、交通手段と宿泊施設の選び方によって大きく変動します。なぜなら、移動距離やアクセス手段の違いに加え、宿泊施設の価格帯が幅広いためです。

そのため、首都圏発を前提に交通費と宿泊費、さらに食事代を加えた総費用を整理し、パターン別に比較します。全体像を把握することで、自分に合った費用バランスを見つけやすくなるはずです。



交通手段別の往復費用比較

交通費は旅行全体の中でも大きな割合を占める項目の1つです。特に草津は距離があるため、他の2エリアと比べて費用が高くなりやすい傾向にあります。往復1人あたりの往復交通費は下記表を参考にしてください。

表1 【交通費比較（往復・1人あたり目安）】

エリア 新幹線 在来線 高速バス 車 箱根 約6000～9000円 約3000～5000円 約2000～4000円 約4000～7000円 熱海 約7000～1万円 約4000～6000円 約3000～5000円 約5000～8000円 草津 約1万～1万5000円 約6000～9000円 約4000～7000円 約7000～1万2000円

※ガソリン代・高速代含む想定

目的地が同じでも交通手段によって料金に差が出ているのが分かります。移動時間と費用のバランスを考えながら選択しましょう。



宿泊費の価格帯別比較

宿泊費は選ぶ施設によって大きく変わります。特に、温泉地は高級旅館からリーズナブルな宿まで幅広く、予算に応じた選択が可能です。1泊2食付きと仮定した場合の価格試算は以下の通りです。



【宿泊費（1泊2食付き目安・1人あたり）】 ・民宿：約8000～1万2000円

・ホテル：約1万2000～2万円

・旅館：約1万8000～3万5000円

※シーズン・立地により変動あり

このように、同じエリアでも予約時期や宿泊施設のグレードによって総費用に大きな差が出ます。費用を抑えたい場合は直前の予約は避け、コンパクトな客室を選びましょう。



組み合わせ別に見る1泊2日の総費用

交通手段と宿泊タイプを組み合わせることで、実際の総費用が見えてきます。ここでは、代表的なパターンを3つに分けて試算します。



節約プラン・標準プラン・満喫プランの比較

1人あたりの総費用の目安は以下の表を参考にしてください。

表2 【1泊2日総費用（1人あたり）】

エリア 節約プラン 標準プラン 満喫プラン 箱根 約1万2000～1万8000円 約1万8000～2万8000円 約3万～4万5000円 熱海 約1万4000～2万円 約2万～3万円 約3万2000～4万8000円 草津 約1万6000～2万4000円 約2万4000～3万5000円 約3万5000～5万5000円

※節約プランはバス＋民宿と仮定した場合

※標準プランは在来線＋ホテルと仮定した場合

※満喫プランは新幹線＋旅館と仮定した場合

草津は交通費が高くなる分、総費用も上がりやすい傾向にあります。そのため、移動時間をできるだけ短縮したい場合は、箱根または熱海がおすすめです。



コストとアクセスのバランスで選ぶことが満足度につながる

温泉地選びでは、費用だけでなくアクセスのしやすさもチェックしましょう。箱根と熱海は首都圏からの距離が近く、日程に余裕がなくても行きやすい点が魅力です。

一方で草津は移動時間が長くなる分、非日常感や温泉地としての満足度が高い傾向にあります。費用を抑えたい場合は箱根や熱海、旅行らしさを重視する場合は草津といった選び方も有効です。



コスト重視か体験重視かで最適な温泉地は変わる

コストを重視する場合は、交通費を抑えやすい箱根や熱海が現実的な選択肢です。特に、高速バスや在来線を利用することで、総費用を大きく下げられます。

一方で、温泉地としての雰囲気や滞在体験を重視する場合は、草津が適しています。移動コストは高くなるものの、その分だけ旅行としての満足度を高められるでしょう。



温泉旅行は交通と宿泊の組み合わせで費用が決まる

箱根・熱海・草津の1泊2日のコストは、交通手段と宿泊施設の組み合わせによって大きく変わります。節約プランであれば1万5,000円前後に収まる場合もありますが、満喫プランでは5万円近くになることもあります。

アクセスの良さを重視するなら箱根や熱海、旅行の特別感を重視するなら草津がおすすめです。事前に予算と目的を整理して、自分に合った温泉旅行を計画しましょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）

ジェイアールバス関東株式会社

西武観光バス株式会社

ネクスコ東日本（高速道路料金・ルート検索）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー