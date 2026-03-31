美容院代を賢く節約する方法。頻度・メニュー・サロン選びで年間いくら変わるか

美容院代はメニュー内容によって大きく変わる

美容院の料金はサロンや地域によって異なりますが、施術メニューによっても大きく変わります。カットのみの場合と、カラーやトリートメントを組み合わせた場合では、一回の料金が変わるため、年間の美容院代にも差が生まれるのです。

まずは代表的なメニューごとの料金目安を整理してみましょう。



美容院の主なメニューと料金の目安

一般的な美容院の主な施術メニューは以下の通りです。



・カットのみ

・カット＋カラー

・カット＋カラー＋トリートメント

メニューが増えるほど一回の施術料金は高くなる上、トリートメントやヘッドスパなどの別メニューを追加すると、さらに料金が上がります。美容院代を見直す際は、どのメニューをどの頻度で利用しているのかを確認しましょう。



来店頻度によっても年間の美容院代は変わる

美容院代は一回の料金だけでなく、来店する頻度によっても変わります。例えば、毎月通う場合と数ヶ月ごとに通う場合では、年間の支出に差が生まれます。メニュー料金だけではなく、来店頻度を組み合わせて、年間の美容院代を把握しましょう。



来店頻度ごとの年間美容院代の例

次の表は、カットのみのメニューを例に来店頻度ごとの年間費用を整理したものです。

表1

来店頻度 年間の施術回数 年間費用（カット5000円の場合） 1ヶ月ごと 12回 約6万円 2ヶ月ごと 6回 約3万円 3ヶ月ごと 4回 約2万円

このように、同じメニューでも来店頻度が変わると、年間美容院代は大きく変わります。さらに、カラーやトリートメントを組み合わせる場合、1回の料金が高くなるため年間費用も増える傾向にあることも覚えておきましょう。自分のヘアスタイルや生活スタイルに合わせたメニューおよび頻度を心がけることが大切です。



美容院代を節約するためのポイント

美容院代を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。複数の方法を組み合わせれば、より効率的に節約できるかもしれません。ここでは、美容院代を節約するためのポイントを4つ紹介します。



来店頻度を見直す

1つ目は、来店頻度を見直すことです。なぜなら、美容院に通う頻度を見直すと、年間の支出を調整しやすくなるためです。例えば、毎月通っていた場合でも、ヘアスタイルによっては来店間隔を延ばせるケースがあります。

また、前髪カットや簡単なヘアケアを自宅で行うと、美容院に通う回数を減らすことにつながるためおすすめです。



安いサロンに変える

2つ目は安いサロンに変える方法です。美容院の料金はサロンによって差があります。同じメニューでも価格設定が異なるため、複数のサロンを比較して自分に合った美容院を見つけましょう。

また、クーポンやキャンペーンを利用すると、施術料金が割引になる可能性もあります。メニュー料金だけではなく、クーポンやキャンペーンも活用しながらお得に髪を整えましょう。



練習台になる

3つ目は練習台になることです。新人スタイリストの技術向上を目的としたメニューは、通常価格よりも低く設定されている傾向にあり、美容院代の節約につながります。

仕上がりに多少の差が出る可能性はあるものの、カットやカラーの基本的な施術を希望する場合には活用しやすい方法です。



セルフケアに力を入れる

4つ目はセルフケアに力を入れる方法です。日常的にトリートメントやヘアオイルを取り入れると、髪の状態を整えやすくなり、施術頻度を抑えることにつながります。

さらに、前髪のカットやスタイリングを自分で行う習慣がつくと、来店間隔が延び、年間の美容院代を抑えられるでしょう。



メニューと頻度を見直して美容院代を抑えよう

美容院代は一回の施術料金だけでなく、来店頻度やメニュー内容によって年間の支出が大きく変わります。カットのみの場合とカラーやトリートメントを組み合わせた場合では、年間費用に差が生まれる可能性があります。

美容院代を抑えるには、来店頻度を見直したり、サロン選びを工夫したりするのがポイントです。本記事を参考にして自分の生活スタイルに合ったメニューと頻度を決めましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー