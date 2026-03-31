◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-2 中日 (31日、バンテリンドーム)

巨人は中日に逆転勝利。連敗を2で止めました。

阪神との開幕カードを1勝2敗と負け越し、愛知に乗り込んだ巨人。来日初登板となった先発のウィットリー投手は初回を無失点で立ち上がりますが、2回にサノー選手からHRを初被弾。1点を先制されます。

さらに5回には田中幹也選手にタイムリーを許し2失点目。ウィットリー投手はこの試合、5回66球を6被安打(1被本塁打)、4奪三振、2失点でマウンドを降りました。

打線は中日先発・金丸夢斗投手の前に5回まで2塁すら踏ませてもらえず。しかし6回にこの試合初めてのチャンスを作ると、松本剛選手がライトへタイムリー。移籍後初タイムリー&初打点で追い上げると、さらに満塁からダルベック選手が押し出し四球を選び同点に追いつきます。

試合はその後動かず9回の攻防へ。巨人は3つの四球を選び満塁のチャンスとし、代打・丸佳浩選手がライトオーバーの走者一掃タイムリー2ベースを放ち、3点を勝ち越しました。

その裏は大勢投手が今季初登板。中日打線を三者凡退に抑え、試合を締めくくりました。