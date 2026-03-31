ディズニーvsUSJ、1日の総費用を完全比較。入場料・食事・グッズ・交通費まで

ディズニーとUSJの1日総費用は条件次第で大きく変わる

ディズニーランドとUSJの1日総費用は、結論からいうと「誰と行くか」、「何にお金をかけるか」によって大きく変わります。なぜなら、入場料だけでなく、食事やグッズ、交通費などの積み上げで総額が決まるためです。

ここでは、ディズニーとUSJの1日総費用を条件別に解説します。



入場料・食事・グッズ・交通費の前提条件を明示した試算

まずは、入場料・食事・グッズ・交通費の前提条件を明示した試算から見ていきましょう。今回は、入場料は変動価格の中間帯、食事は園内メニューの一般的な価格帯から2食分、グッズは公式ショップの価格帯、交通費は都市圏からの往復運賃を想定しています。

表1 【1人あたりの項目別想定費用】

項目 ディズニー USJ 入場料 約7900～1万900円 約8600～1万1900円 食事 約2000～4000円 約2000～4000円 グッズ 約3000～8000円 約3000～8000円 交通費（往復） 約2000～1万円 約2000～1万円 合計 約1.5万～3.2万円 約1.6万～3.3万円

公式情報および価格帯を基に筆者作成

あくまで前提条件に基づいた試算ではありますが、支出の全体像を把握する目安として活用してください。



家族4人・カップル・1人で比較した総費用の目安

同じ条件で試算した場合、人数によって総費用は大きく変わります。理由は、入場料や食事代が人数に比例して増えるためです。家族4人・カップル・1人で比較した総費用の目安は以下の通りです。

表2 【人数別の想定総費用】

人数 ディズニー USJ 1人 約1.5万～3.2万円 約1.6万～3.3万円 カップル 約3万～6.6万円 約3.1万～6.8万円 家族4人 約6.4万～13.2万円 約6.6万～13.6万円

公式情報および価格帯を基に筆者作成

家族4人の場合は10万円前後になる可能性もあり、事前の資金計画が重要です。一方、1人の場合は、グッズ購入や食事内容を調整しやすいため、費用を抑えやすい傾向にあります。また、訪問日やチケット価格、消費スタイルによって総費用が変わる点にも注意が必要です。



費用を抑えるには支出項目ごとの優先順位を決めることが重要

ディズニーやUSJの費用を抑えるためには、支出項目ごとに優先順位を決めましょう。なぜなら、すべてにお金をかけると総額が大きくなりやすいためです。例えば、グッズ購入を控える、食事の回数や内容を調整するなどの工夫によって、同じ施設でも支出は大きく変わります。

また、交通費も全体の中で占める割合が高いため、移動手段の選び方が総費用に影響します。このように、事前にどこにお金を使うかを決めておくことで、無理のない範囲で満足度の高い1日を過ごせるでしょう。



予算設定を行うことで満足度と支出のバランスが取りやすくなる

テーマパークを楽しむ際には、事前に予算設定を行うことも重要です。なぜなら、現地では追加の出費が発生しやすく、想定よりも支出が増える可能性があるためです。

例えば、グッズ購入の上限や食事に使う金額をあらかじめ決めておくことで、支出のコントロールがしやすくなります。また、1日の上限金額を設定しておくことで、安心して楽しめるでしょう。

ただし、費用と満足度の関係は個人差があるため、必ずしも支出が多いほど満足度が高くなるとは限りません。自分や同行者にとって優先度の高い体験にお金を配分することで、限られた予算の中でも充実した時間を過ごせるはずです。



ディズニーとUSJは総費用を把握して計画的に楽しもう

ディズニーランドとUSJの1日総費用は、入場料だけではなく、食事やグッズ、交通費を含めたトータルで考えることが重要です。なぜなら、各費用が積み重なることで、想定以上の出費になる可能性があるためです。

本記事で示したように、1人あたり約1万6000円～3万3000円程度、家族4人では10万円前後になるケースも考えられます。こうした費用感を事前に把握しておけば、無理のない予算設定ができるでしょう。

また、すべてにお金をかけるのではなく、優先順位を決めて支出をコントロールすることが満足度の向上にもつながります。状況や目的によって最適な使い方は異なるため、自分に合った楽しみ方を見つけることが大切です。



出典

東京ディズニーリゾート パークチケット

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン チケット情報

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー