まつ毛エクステ・まつ毛パーマの年間コストを比較。続けると総額はいくらになるか

まつ毛エクステの年間コストはメンテナンス頻度が影響する

まつ毛エクステは持続期間が短いため、定期的なリペアや付け替えが必要です。そのため、年間費用は通う回数によって大きく変動します。ここでは、まつ毛エクステの料金相場や年間コストについて考察します。



まつ毛エクステの1回あたりの料金相場

株式会社リクルートの「美容センサス アイビューティーサロン編（2025年上期）」によると、まつ毛エクステやまつ毛パーマなど、アイビューティーサロンの1回あたりの平均利用金額は5099円です。

この数値は、まつ毛パーマやまつ毛ケア・トリートメントなども含まれているため、まつ毛エクステだけで見ると5824円です。シンプルな本数であれば比較的抑えられる一方、本数を増やしたりデザイン性を重視したりすると料金が上がる傾向にあります。

また、オフ代やリペア費用が別途かかるケースも多く、実際の支払いは基本料金より高くなるケースも少なくありません。



年間では高額になりやすい理由

まつ毛エクステが年間で高額になりやすい理由は、こまめなリペアが必要であるためです。3～4週間程度でメンテナンスが必要とされるため、定期的に通わなくてはなりません。さらに、エクステの素材が高級なものだと値段が膨らむことも覚えておきましょう。



まつ毛パーマは比較的コストを抑えやすい

まつ毛パーマは通う頻度が少なく、年間コストを抑えやすいのがメリットです。なぜなら、エクステよりも持続期間が長いためです。ここでは、まつ毛パーマの料金相場や年間コストについて考察します。



まつ毛パーマの1回あたりの料金相場

まつ毛パーマの料金は1回あたり平均4510円で、まつ毛エクステよりやや低めの価格帯なのが特徴です。施術内容やサロンによって差はありますが、比較的安定した価格で利用されることが多い施術といえます。



年間コストはエクステより低い傾向

まつ毛パーマは、1～1ヶ月半程度持続するとされており、年間の施術回数は6回～12回程度に収まるケースがほとんどです。この頻度で利用した場合、年間費用は2万円台後半～5万円台程度に収まることが多く、エクステよりもコストを抑えやすい傾向にあります。



まつ毛エクステとまつ毛パーマの年間費用を比較

まつ毛エクステとまつ毛パーマは、料金と頻度の違いにより年間コストに差が生まれます。ここでは、まつ毛エクステとまつ毛パーマの年間費用を比較しました。金額ベースで整理して年間コストを可視化しましょう。



年間コストの比較イメージ

まつ毛エクステとまつ毛パーマの年間コストの比較イメージは以下の通りです。



・まつ毛エクステ：約6万円～8万円程度

・まつ毛パーマ：約3万円～5万円程度

エクステは単価と頻度の両方が高いため、年間費用が高くなりやすい傾向にあります。一方、まつ毛パーマは回数が少ないため、トータルコストを抑えられるのがメリットです。



コスト差が生まれる主な要因

両者の差は主に「持続期間」と「メンテナンス頻度」の2つです。エクステはデザイン性が高い反面、持ちが短いため通う回数が増えやすいのが難点です。

一方、まつ毛パーマは自まつ毛を活かす施術であるため、頻繁なメンテナンスが不要となり、結果として年間費用が抑えられます。ただし、目つげエクステのような華やかさは期待できない上、自まつ毛が短いとカールがかかりにくいことを覚えておきましょう。



まつ毛施術は年間コストと頻度のバランスで選ぼう

まつ毛エクステとまつ毛パーマは、年間コストに明確な差がある施術です。エクステは年間で6万円以上になるケースもあり、美容費の中でも負担が大きくなりやすい一方、デザイン性や仕上がりの満足度が高いのがメリットです。

まつ毛パーマは比較的低コストで継続しやすく、ナチュラルな仕上がりを重視する人に適しています。重要なのは金額だけで判断するのではなく、頻度や手間、ライフスタイルとのバランスを踏まえて選ぶことです。美容費をコントロールしながら無理なく美しい目元を維持しましょう。



出典

株式会社リクルート 美容センサス アイビューティーサロン編（2025年上期）

株式会社リクルートライフスタイル ホットペッパービューティーアカデミー アイメイク・アイサロンに関する意識・実態調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー