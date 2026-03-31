“整形総額2000万超え”黒崎みさ、離婚発表 双子の息子との3ショットで報告
【モデルプレス＝2026/03/31】インフルエンサーの黒崎みさが3月31日、自身のX（旧Twitter）とYouTubeを更新。離婚したことを報告した。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ、双子息子顔出し
黒崎は「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と発表。「経緯や私の気持ちについては、動画でお話しさせていただいております」と伝えた。「これからも私と子供たちを温かく見守っていただけたら嬉しいです」と双子の息子2人とのピクニックの写真を添えた。
YouTubeの動画では「気づいていらっしゃる方もいたと思うんですけど、もう去年のうちに離婚をしておりました」と報告。「今回ご報告が少し遅くなってしまったんですけどこれは夫婦のことなので私1人で勝手に報告はできないということで、今回このタイミングでの報告になりました」と経緯を説明した。
さらに「マイナスな離婚という感じではなくすごく私たちにとってはプラスな方な離婚という感じだった」と振り返った黒崎。きっかけは「去年とある方が『離婚はしているけど家族としては成立していて子どもを育てていくパートナーとして暮らしていく』みたいなお話をされていて」衝撃を受けたことだといい「子どもたち含めて一緒に住んでいますし、私たちの夫婦関係が終わっただけ」と元夫とは籍は抜いたものの今も一緒に暮らしていると明かしていた。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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◆黒崎みさ、離婚発表
黒崎は「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と発表。「経緯や私の気持ちについては、動画でお話しさせていただいております」と伝えた。「これからも私と子供たちを温かく見守っていただけたら嬉しいです」と双子の息子2人とのピクニックの写真を添えた。
◆黒崎みさ、離婚は「プラス」きっかけ明かす
さらに「マイナスな離婚という感じではなくすごく私たちにとってはプラスな方な離婚という感じだった」と振り返った黒崎。きっかけは「去年とある方が『離婚はしているけど家族としては成立していて子どもを育てていくパートナーとして暮らしていく』みたいなお話をされていて」衝撃を受けたことだといい「子どもたち含めて一緒に住んでいますし、私たちの夫婦関係が終わっただけ」と元夫とは籍は抜いたものの今も一緒に暮らしていると明かしていた。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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