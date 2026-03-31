1枚で着こなし無限大♡ ワードローブの定番【ブルーシャツ】着回しコーデ4選

きちんと見えも、こなれ感も、どっちも欲しい日に頼れるのがブルーシャツ。そこで今回は、1枚で印象をガラッと変えられる「ブルーシャツ」の着回しコーデを4つご紹介します。いつもの着こなしをアップデートしたいコは最後までチェックして♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 【UNIQLO】ブルーシャツ 1枚あれば使い方無限大なシャツはワードローブの定番。ベーシックながらなじみやすい、ブルーが優秀。 ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO

Cordinate こなれ見え確実なレイヤードスタイル キャミセットを仕込んだレイヤードで奥行きをプラス。ゆるっとしたシャツと華やかボトムの組みあわせで、今っぽいこなれ感を演出。 ブルーシャツは着回し。 キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）フリルつきスラックス 15,955円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）リング（3個セット）2,420円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate 大人っぽ甘辛ミックスコーデ トラッドなチェックジャケットに、フリルパンツでほんのり甘さをプラス。きちんと感と女の子らしさを両立したバランスが魅力的♡ ブルーシャツは着回し。 チェックジャケット 24,900円／MANGO フリルつきスラックス 15,955円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）バッグ 8,998円／SLY（バロックジャパン リミテッド）スニーカー 17,600円／プラス ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 着回し1POINT♡ ジャケ＋シャツはそでまくりで抜け感を ジャケットにシャツの優等生スタイル。制服！？って見え方にならないために、そでをまくって腕をチラッと見せてみて。肌が見えることで、野暮ったさを回避できるんです！

Cordinate ミニ丈が女っぽなヘルシーガーリーコーデ 爽やかなブルーシャツにミニスカートをあわせて、軽やかで女のコらしい印象に。足元はスニーカーでカジュアルダウンして、頑張りすぎないキレイめコーデが完成。 ブルーシャツは着回し。 ミニスカート 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト 新宿店 バッグ 8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 17,600円／プラスダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate レースでつくるほんのり甘めのレディコーデ 軽やかなブルーシャツにレースワンピを重ねて、上品な甘さをプラス。ベルトでウエストマークすることでスタイルアップも叶う、オトナ可愛い着こなし。 ブルーシャツは着回し。 レースワンピース 16,500円／COCO DEAL（ココ ディール）ベルト 5,990円／MANGO バッグ 11,990円／RANDA パンプス 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 着回し1POINT♡ 小物の色みはそろえるとしゃれ度アップ！ 着回し上手になるために重要なのは、小物の選び方。キレイめなコーデのときは、ブラウンや黒などの締め色で小物たちをそろえると全体にまとまりが出て、オトナな仕上がりに！ シュシュ 3,190円／CHRISTINE PROJECT（HANA SHOWROOM） 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海