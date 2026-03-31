◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

巨人が逆転勝ちで連敗を２で止めた。同点の９回２死満塁で代打・丸佳浩外野手が走者一掃の右越えタイムリーを放って一気に３点を奪い、これが決勝点となった。開幕戦から控えに甘んじたベテランがチームを救った。新外国人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝はＮＰＢ初登板初先発して、５回６安打２失点、６６球で降板。打線は２点を追う６回に松本剛の右前タイムリー、ダルベックの押し出し四球で同点とし、中日先発の侍戦士・金丸を攻略。バンテリンドームの今季開幕戦を強力リリーフ陣で耐え抜き、最後はベテランの一振りで上回った。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

会心の一撃が右翼手の頭上を襲った。開幕戦から控えに甘んじた丸のバットが火を噴く。同点の９回２死満塁。阿部監督の代打起用に応え、走者一掃となる３点タイムリーをかっ飛ばした。二塁を回って三塁でタッチアウトとなったが、今季初のバンテリンドームで、集まった巨人ファンから大歓声を浴びた。

接戦を制した。先発したのは、身長２０１センチの巨人、ウィットリー。初回、１死からカリステに中前安打を許したが、１５０キロ中盤の直球を軸に強気なピッチングを見せ、後続を断った。しかし、２回。１死でサノーを打席に迎え、「力と力」がぶつかり合った。フルカウントからの８球目、内角寄りに抜けたカットボールを左翼席へ。乗せてはいけない相手の助っ人砲に来日１号を浴び、先制点を与えた。

巨人打線は沈黙が続いた。中日先発・金丸の真っすぐに押し込まれ、変化球にバットが空を切る。３回に中山が今季初ヒットを左前に放ったが、浦田が併殺打。５回には先頭のダルベックがレフトへ強烈なライナーではじき返しても、１死から坂本が二塁併殺に倒れた。５回まで二塁も踏めず、１点がとにかく遠かった。直後の５回裏に中日に追加点を奪われてしまう。杉内投手コーチは助っ人右腕について「変化球に多少のばらつきはあるものの、スピードも出ているし上手くまとめられている。ホームランは打たれたけれど、力のある投手なのでゾーン内でどんどん勝負していってほしい。味方の逆転を信じて粘り強く投げてほしい」と評価していた。

６回、浦田が反撃の先陣を切る。１死から中前安打で出ると、阿部監督がウィットリーに代打・若林を告げる。５回６６球の右腕をあきらめ、攻撃に転ずるも空振り三振。しかし、キャベッジがライト前にはじき返し、２死一、三塁と広げた。続く松本剛が金丸の外角直球を一、二塁間に追っ付け、ついに１点を奪う。なおも満塁を作り、ダルベックがフルカウントから押し出し四球を選んだ。ボールは振らない助っ人が貴重な打点をマーク。チームの断トツ打点王が試合を振り出しに戻し、ウィットリーから黒星を消した。そのウィットリーは降板後、「先制点を与えてしまった事は反省点だけど、自分の仕事はできたと思う。大事な場面でもしっかり抑えることができた。次の登板も自分の仕事ができるように頑張ります」と前を見据えた。

巨人の２番手・ルシアーノは６回を３者凡退に抑え、デビューから３戦連続無失点と抜群の安定感を見せる。７回の船迫はピンチを作りながらも無失点に切り抜け、後続にバトンを渡す。守護神・マルティネスが不在の中でも、小刻みな継投で耐え、８回の田中瑛、９回はこの日から昇格した大勢が３人で片付け、今季初セーブをマーク。ヒーローインタビューに応じた丸は、「早く一本が打ちたかった。早いうちに出て気が楽になりました」と声をはずませ、大歓声に手を振って返した。