歌手の郷ひろみが３１日までにＳＮＳを更新。Ｍａｔｔ化の加工ショットが話題になっている。

自身のインスタグラムに「Ｍａｔｔ Ｒｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔとお笑いタレントのキンタロー。との３ショットをアップ。郷の顔に「Ｍａｔｔ加工」が施されている衝撃的な写真を公開し、「明日４月１日２１時から『超ホンマでっか！？ＴＶ 若返り２大検証ＳＰ』に出演するよ」と告知すると、続けて「桑田さんになれる加工をご本人にお願いしたら、お忙しいなかやってくれたよ。最高だね 桑田さんありがとう！！」と記した。さらに「キンタロー。さんは、一家に一人欲しいくらい、ずっと見ていても飽きないチャーミングな方だったよ」と共演したお笑いタレントのキンタロー。についてつづり、最後は「是非見てね」と締めた。

この投稿に「ビックリした ひろみさんのお顔がぁ〜加工の顔も可愛いけど…やっぱりいつものひろみさんが、１番」「笑う 誰かと思いました楽しいですね でも、ＨＩＲＯＭＩさんはいつも通りがいいな」「え〜っ？ひろみさんに見えないね 不思議な感じ」などのコメントが寄せられている。