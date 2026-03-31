ジョンマスターオーガニックのスプレー新作♡爽やか香るアウトドアケア
外出が楽しくなる季節にぴったりな、心地よいボディケアが登場♡ジョンマスターオーガニックから、爽やかな香りのアウトドアスプレーが数量限定で発売されます。天然由来の精油と植物エキスを贅沢に使用し、リフレッシュしながら肌ケアも叶える優秀アイテム。自然の香りに包まれながら、快適な毎日を過ごしてみてください♪
オーガニック処方で安心ケア
「E＆Lアウトドアスプレー」は120mL・2,970円（税込）。ディートや合成香料を使用しないオーガニック処方で、コスモスオーガニック認証を取得しています。
肌にやさしく、家族みんなで使いやすいのが魅力。野外でのスポーツやレジャー、キャンプなど、さまざまなシーンで活躍します。
クロエのフレグランス新作♡地中海の香りを纏う上質コレクション
爽やかさと癒しを感じる香り
ユーカリやレモングラス、ペパーミントの清涼感ある香りに、クラリセージやジュニパーベリーの落ち着いた香りをブレンド。
スプレーした瞬間はすっきりとリフレッシュし、時間とともに穏やかなリラックス感へと変化します。気分転換にもぴったりな香り設計です。
うるおいケアも同時に
カニナバラ果実エキス（ローズヒップ）やスクテラリアラテリフロラエキスが、紫外線や乾燥でダメージを受けた肌にうるおいを与えます。
さらにアルテア根エキスが肌を引き締め、なめらかな状態へ導きます。アウトドアを楽しみながら、しっかりとボディケアもできるのが嬉しいポイントです。
夏のお出かけをもっと快適に♡
自然の恵みを感じられるジョンマスターオーガニックのスプレーは、暑い季節の強い味方♡爽やかな香りと保湿ケアを同時に楽しめるので、毎日の外出がもっと心地よくなります。
数量限定の特別アイテムだからこそ、気になる方は早めにチェックして、夏の準備を始めてみてくださいね♪