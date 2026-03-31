ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が３１日、今シーズンを終えて羽田空港に帰国した。Ｗ杯では個人最高４位と２季連続で表彰台には届かなかったが、２月のミラノ・コルティナ五輪では混合団体で銅メダルを獲得。スーツ規定違反で失格となった２２年北京五輪の悪夢を晴らす結果となった１年を総括し、「あっという間の１年。走り抜けられてほっとしている」と満足げな表情を浮かべた。

来季の現役続行も明言し、「来年も続けさせていただければと思います」。４年後の３０年フランス・アルプス五輪については「遠すぎで考えられない」としつつ、世界選手権が開催される２６〜２７年シーズンに向けて「ここ数年で表彰台に乗れていないので、そこをしっかりできるような、来年を走り抜けられるような準備をしていきたい」と気持ちを新たにした。

来季へ向けても課題はテレマークで、今季出せた高得点を安定して出せるようにしていく。「テレマークの点数が付くようになっていながらも、５３〜５４点とか安定して出すのは難しい状態ではあるので、そこを求めていけるようにしたい」と見据えた。

大きな注目と期待を背負いながら走り抜いた五輪シーズン。最後には「自分のベッドで寝たいです」と笑いつつ、「チームへの感謝がより増した試合。ミラノ・コルティナ五輪も自分のターニングポイントになったし、良い方向に自分でも切り替えていけたらいいな」と感慨を込めた。