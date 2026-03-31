“究極の空冷レストモッド”に熱視線集まる

米国カリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下、シンガー）は2025年10月19日、ポルシェ「911（964型）」をベースにした最新レストモッド「ポルシェ 911 カレラ クーペ リイマジンド バイ シンガー（Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer）」を日本で初公開しました。

シンガーといえば、「クラシック」や「DLS」など、空冷エンジンの魅力を極限まで引き出したモデルを手がけてきたポルシェのスペシャリストとして知られています。

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シンガーの日本におけるグローバルパートナーであるコーンズ・グループが富士スピードウェイで開催したイベント「コーンズ・デー」にて、同モデルが日本初披露されました。世界でもイギリス、アメリカに次ぐ3カ国目の発表となります。

今回公開されたモデルは、1980年代に存在した希少なワイドボディ仕様の「911カレラ」に着想を得た1台です。往年のデザインを色濃く残しながら、現代の技術によって再構築されています。

ベースとなる964型のモノコックは、「レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズ」との協力によりシャシ剛性を大幅に強化。そのうえで軽量なカーボンファイバー製ボディを採用し、ワイドフェンダーによる迫力あるスタイルと、優れたハンドリング性能を両立しています。

パワートレインには、コスワースと共同開発した4リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載。可変バルブタイミングや独自の冷却機構を採用し、最高出力は420馬力を発揮します。8000rpm以上まで吹け上がる高回転型エンジンと、チタン製エキゾーストが生み出すサウンドも大きな魅力です。

トランスミッションは6速MTを組み合わせ、駆動方式は後輪駆動（RR）。さらにミシュラン「パイロットスポーツ4S」やカーボンセラミックブレーキを採用するなど、走行性能にも抜かりはありません。

そして大きな注目を集めたのがインテリアです。公開車両は「チェレステ・パッサラクア」のボディカラーに、「マーズ・ピンク」のベルベットコーデュロイ内装を組み合わせた仕様。1台あたり400時間をかけた手作業によるステッチが施され、唯一無二の空間を作り上げています。

プレスカンファレンスには創業者ロブ・ディッキンソン氏やテストドライバーのマリーノ・フランキッティ氏に加え、中村史郎氏も登壇し、大きな注目を集めました。

本モデルは世界限定100台の生産予定で、価格はビスポーク仕様のため個別に設定されます。

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このモデルについてSNSでは、「カッコいい！」「これは完成度高すぎる」といった、デザインや仕上がりの高さを評価する声が多く見られました。

また、「内装がお洒落すぎる」「この色の組み合わせめちゃセンス良い」といったコメントも寄せられており、外装だけでなくインテリアの作り込みにも注目が集まっています。

さらに「リトラクタブルフォグのセンスもいい」「細部まで抜かりない」といったディテールへの評価や、「これ以上どこをいじるのってくらい完璧でしょ」「魅力が凝縮されている」といった完成度の高さに驚く声も見受けられました。

そのほか、「実物を見てみたい」「一度でいいから体験してみたい」といった憧れの声も多く寄せられており、単なるカスタムカーにとどまらない特別な存在として関心を集めているようです。

全体としては、“ポルシェの理想形を極限まで追求した1台”として、多くのクルマファンの心を掴んでいる様子がうかがえます。