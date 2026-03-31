女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER in KORAKUEN 2026 Mar2」を行った。

上谷沙弥の持つワールド・オブ・スターダム選手権に4月26日の横浜アリーナ大会で挑戦する玖麗さやかはさくらあや、安納サオリ、なつぽいと組んで古沢稀杏、伊藤麻希、フワちゃん、葉月組と8人タッグで対戦。

フワちゃんと安納が先発。フワちゃんと安納はやり合う。場外でもラクダ固めで絞り上げる。リングでは伊藤となつぽいが対戦。伊藤はDDTから伊藤クラッチへ。玖麗が加勢してものの、なつぽいにときめきスピアーが誤爆。伊藤がそのままランニングフットスタンプからのエビ固めで勝利した。

勝った伊藤はなつぽいに「世界かわいいベルトを懸けてシングルやってやろうか。このかわいいベルトが欲しいだろ」と挑発。なつぽいは「かわいいベルトなんて欲しいわけないだろ」とベルトを引きちぎってしまった。エキサイトした2人は肘など殴り合い。伊藤は「なつぽい4月26日、伊藤VSなつぽいやってやるよ」と一方的に試合を決めてしまった。バックステージではなつぽいは「むかつく。何がかわいいベルトだよ。興味ないって。決定？やるんだったらやりますよ。伊藤麻希とやるんなら正々堂々心の奥底でやりますよ」と対戦表明。誤爆した玖麗は「絶対大丈夫です」と呪文のように繰り返していた。

伊藤は古沢がベルトが壊れたと大騒ぎ。テープで応急処置した。「大切な仲間を傷つけられた。横浜でボコボコにするしかない。横浜で勝つのは伊藤ちゃんだ」とと絶叫して打倒なつぽいに燃えていた。

フワちゃんはハイテンションで「勝ちました。安納サオリをボコボコにしてやりました。勝ちしか見えません。お祝いのディナーだ」と師匠の葉月と前祝いの焼き肉を食べに行った。