本田紗来、オフショル×ミニ丈で美スタイル際立つ 笑顔封印ランウェイ【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントでモデルの本田紗来が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、色白美脚スラリ
本田は、肩をのぞかせたざっくり編みのニットトップスに、チェックの装飾が施されたミニ丈ボトムス姿で美しいスタイルや素肌を披露。ランウェイでは笑顔を封印し、クールな表情で観客を魅了した。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、色白美脚スラリ
◆本田紗来、美脚際立つオフショルコーデ
本田は、肩をのぞかせたざっくり編みのニットトップスに、チェックの装飾が施されたミニ丈ボトムス姿で美しいスタイルや素肌を披露。ランウェイでは笑顔を封印し、クールな表情で観客を魅了した。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】