1644人。鹿児島県鹿屋市の国立ハンセン病療養所「星塚敬愛園」に収容され、ふるさとに帰ることが許されないまま、亡くなった人の数です。

日本ではかつて「らい予防法」により、完治する病気になったあとも患者を強制隔離する政策が長く続きました。その、らい予防法が1996年4月1日に廃止され、あすで30年です。今なお根深い差別や偏見に向き合う人たちを取材しました。

1935年に開園した星塚敬愛園。その納骨堂には、らい予防法によって強制隔離され、療養所で生涯を終えた1644人が眠っています。

1943年度、1347人だった入所者は年々減少。現在は46人が暮らしていて、平均年齢は90.6歳です。

ハンセン病の元患者、上野正子さん(98)。沖縄県石垣島出身です。教師を夢見て女学校に通っていた13歳のころ、父親に連れられ、星塚敬愛園に入所しました。

（ハンセン病の元患者・上野正子さん）「朝起きて、『父ちゃん、父ちゃん』と言ったら、お父さんはまだ目が覚めないうちに帰った。『お父さんどこにいるの、お父さんどこにいるの』と探したが、どこに行ってもお父さんが出てこない。お父さんが私を捨てたと思って父親をうらんだことがある」

強制隔離の根拠となったのは「らい予防法」です。末梢神経や皮膚に症状が出るハンセン病は、らい菌の飛沫感染によって発症。感染力は極めて弱く、特効薬ができて完治するようになったものの、1996年、らい予防法が廃止されるまで隔離政策が続きました。

（菅直人 厚生大臣／1996年当時）「この問題で苦労をかけたことを心からおわび申し上げたい」

上野さんは強制隔離を行った国の責任を問う裁判を、星塚敬愛園で結婚した夫の清さんらと起こし、2001年5月、勝訴しました。

「勝訴の判決です」「おめでとう」

「父ちゃん、勝ったよ」

ハンセン病の歴史を若い世代にも伝えようと、「語り部」としての活動を続けています。

（講演する上野正子さん）「正しいことには立ち向かう信念を持ち、立派な社会人となって羽ばたいて」

「星塚敬愛園には、隔離政策の象徴ともいえる歴史的な遺構が残されています」

星塚敬愛園ではハンセン病問題への理解を深めてもらおうと、敷地内にある火葬場の跡などを公開。療養所の歴史を紹介する施設も2014年に整備されました。

偏見や差別の解消を目指す啓発活動は行われているものの、国がおととし行った調査では「元患者やその家族への偏見、差別があると思う」と答えた人は6割を占めています。

らい予防法が廃止されて9年後の2005年。上野さんは石垣島に里帰りしました。

（元患者・上野正子さん）「お父さん、お母さん、帰ってきたよ」「65年、鹿児島の人間になるとは思っていなかった。向こうが永住の地になってしまった」

強制隔離政策はなくなりましたが、社会復帰の夢はかなわず、偏見や差別を受けた記憶はぬぐえていません。

（元患者・上野正子さん）「沖縄に帰りたいという思いがあったけれど、私が帰れば、おうちがつぶれたらいけないから。お店をしている。この家からハンセン病が出たと言えば、お客さんがいなくなる」

（徳田靖之弁護士）「ふるさとにいる家族に迷惑がかかるという状況が克服されていない以上は、（療養所の外に）出ていけない。課題を社会をあげて解決していく流れをどうつくれるか」

上野さんらとともに長年、ハンセン病訴訟に携わってきた弁護士の徳田靖之さん(81)です。らい予防法が廃止され、隔離政策が違憲だと認められたあとも、偏見や差別は根強く残っていると感じています。

（徳田靖之弁護士）「自分の家族がハンセン病の患者だった人の子どもと結婚するとか。ハンセン病問題が目の前に表れた局面になると、非常に抵抗感を示す人がいる。偏見差別が変わっていない」

過ちを繰り返さない歴史の継承が問われていると話します。

（徳田靖之弁護士）「正子さんにとって、勝訴判決後に、語り部として活躍した十数年間は人生の中で最も輝いていたときではないか。

自分たちが被った被害をきちんと受け止め、自分たちとつながってくれる人がどれだけいてくれるかということがとても大切だと」

上野さんの星塚敬愛園での暮らしは、85年間を越えました。

（元患者・上野正子さん）「100歳を越しても元気でいきたい。あちらこちらに講演に行くのが楽しみ」

らい予防法廃止から30年。強制隔離された元患者が「ついの住みか」と話す療養所の歴史は、人権のあり方を問い続けています。

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