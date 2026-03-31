【一問一答】佐々木朗希 今季初登板で力投「僕が一番不安だった。今日からスタート」修正と手応えを語る



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞

現地時間3月30日、ドジャースの佐々木朗希投手が本拠地ドジャースタジアムで行われたガーディアンズ戦に今季初登板を果たした。

結果は4回0/3を投げて1失点と試合を作る内容だったが、打線の援護に恵まれず黒星スタートとなった。

スプリングトレーニングでは制球面に課題を残し、不安を抱えながら迎えたシーズン初登板。

それでもこの日はストライクゾーンで積極的に勝負する姿勢を取り戻し、要所で三振を奪うなど持ち味を発揮した。

試合後の囲み取材では「正直僕が一番不安だった」と率直な心境を明かしつつも、「今年に入って一番良いピッチングが出来た」と一定の手応えも口にした。

課題と収穫の両方を感じた初登板について、佐々木が語った。





佐々木朗希 試合後コメント

Q：今日の登板で良かった部分は？

しっかりゾーンの中で勝負出来たので、フォアボールも2つありましたけど、全体的には自分のボールで勝負出来たのは良かったと思います。



Q：登板前の心境は？

自信はそんな無かったですし、正直僕が一番不安だったんですけど、自分に出来る事は限られているので、その事に集中してやろうと思って投げました。



Q：どのタイミングで手応えを感じた？

試合直前のブルペンが良くても試合が悪いこともあったので、いけるという感覚はなかったですけど、1人ずつ集中して投げた結果かなと思います。



Q：収穫については？

今年に入ってから5回投げきれなかったですけど、一番良いピッチングが出来たので、その結果に対する自信というか、そこは1つの収穫かなと思います。



Q：フォーム面の修正について

ピッチングコーチだったり、色々な人からアドバイスをもらって、いくつかフォーム的なところで修正出来たので、それが良かったのかなと思います。



Q：カットボールやスライダーについて

キャッチャーのサインも多かったので沢山投げましたし、助けてもらった場面も多かったので良かったと思います。



Q：配球についての考えは？

基本的にはキャッチャーのサインに従っているので、ゾーンで勝負できれば何でもいいと思って投げました。



Q：3回の失点後の投球について

あの回で大きく乱れなかったこと自体は今年の課題だったので良かったと思いますし、その後もゾーンで攻めていけたのは良かったです。



Q：立ち上がりの改善について

そこは変えずに、技術的な部分だけを修正して、それを信じて入りました。



Q：スプリングトレーニングからの変化は？

良いボールはあったんですけど結果が伴わなかったので不安はありましたけど、今日はゾーンで勝負できたのが良かったと思います。



Q：リセットできた感覚は？

満足いく結果ではないですけど、スプリングトレーニングより良くなっている部分には自信を持ってやっていきたいです。



Q：球速について

コントロールを意識している部分があるので、結果が良くなって自信を持って投げられれば、もっと出ると思います。



Q：スプリットの手応えは？

三振も取れて良いボールもあったので、大きく変えることはないと思います。微調整していきたいです。



Q：ABS（ストライク判定）について

特に何とも思わないです。ストライクがストライク、ボールがボールになるだけなので。



Q：今日の登板の位置づけは？

本当に今日からスタートという感じです。

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