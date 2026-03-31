大谷翔平が3試合ぶり安打も打線沈黙...ドジャース今季初黒星 佐々木朗希は好投も初勝利ならず



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞

現地時間3月30日、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでガーディアンズとの3連戦初戦に臨み、2対4で敗戦。今シーズン初黒星を喫し、成績は3勝1敗となった。

「1番・指名打者」で出場した大谷翔平（31）は4打数1安打。

初回の第1打席でガーディアンズ先発左腕メシックのシンカーを詰まりながらもレフト前へ運び、3試合ぶりの安打を記録した。しかし、その後は快音が続かず、打線全体も相手投手陣を攻略できなかった。

3回の第2打席では無死一、二塁のチャンスで打席に立つも、走者が牽制でアウトとなり流れが変わる中、フルカウントからスライダーを打ち上げてセンターフライ。

第3打席は空振り三振、第4打席もセンターフライに倒れ、得点に絡むことはできなかった。

試合はドジャース打線が沈黙。終盤に追い上げを見せたものの及ばず、今季初の敗戦となった。

一方、先発の佐々木朗希投手（24）は今季初登板。4回0/3を78球、4安打1失点、2四球、4奪三振と内容のある投球を見せた。

初回は三振を含む3人で抑える立ち上がりを見せ、2回は三者凡退。3回に適時打で先制点を許したものの、最少失点で踏ん張った。

4回も走者を出しながら無失点で切り抜けるなど粘りの投球を続けたが、5回先頭打者にヒットを許したところで降板。

試合はその後、救援陣が追加点を許し、佐々木は敗戦投手となったものの、開幕ローテーションの一角として十分な手応えを残した。

また試合前には、昨季ナ・リーグ指名打者部門のシルバースラッガー賞を受賞した大谷の表彰セレモニーが行われ、ファンの前でトロフィーを受け取った。

開幕直後の連勝は3でストップしたドジャース。大谷は安打を記録したものの、打線全体のつながりを欠く形となった。

次戦以降、再び勢いを取り戻せるか注目される。

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