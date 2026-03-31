小籔千豊、トークライブ「大説教」もとに書籍化 “弟子”本田望結が帯コメント
お笑い芸人の小籔千豊が3月31日、都内で書籍『愛の小籔大説教』囲み取材に出席した。
【全身ショット】おしゃれな衣装で…書籍をアピールした小籔千豊
観客の悩みに即興で答える単独トークライブ「小籔大説教」をヒントに、新たに寄せられた悩みに、愛をもって寄り添う、小籔初のお悩み相談本。相談者は、小学生から60代のおじさんまで。悩みも、仕事、友だち、恋愛、子育て、老い、死など幅広い。小籔が吉本新喜劇で10年以上座長を務めた経験や、母親の看取り、東京に単身赴任をしながらの子育て、音楽フェスやゲームの親子大会主催など、自身の経験をもとに、真面目に回答した。
「悩み相談には、相談者さんを僕の娘か息子、嫁はんと思ってしゃべっています。それがお客さんへの最低限の愛情、真心だと思うからです。（中略）回答がすべて正しいとも思っていません。小籔大説教が、立ち止まって自分の悩みを考えるきっかけになればいいなと思っています」（小籔）。お言葉つき・撮りおろしグラビア、「小籔大説教」誕生秘話も掲載されている。
書籍のもとにもなったトークライブの誕生秘話について、小籔は「こんなことしゃべろうみたいなトークライブは何回もやってきたので、手放しの状態で、何がきても返すイベントをやりたいなと思って…」と回顧。
続けて「哲夫の本を読んだり、空海の本とか読んでいた時期があって。すごいこと書いているんだけど、子どもたちが読めへんやろうと。やったら、子どもたちに噛み砕いて伝えようと思って、読んでいたんです。そこで、先人たちからすばらしい言葉を教えてもらっているのに、それを子どもたちに伝えているだけやったらセコい。じゃあ、アドリブっぽいイベントやりたいと思っていたから、先人たちの教えを噛み砕いて伝えたら、神様仏様は喜んでくれはるかなって」と打ち明けていた。
後輩芸人たちの反応については「これを買って読んでくれるのは、濱家くらいですかね」とにっこり。同書には、本田望結が帯コメントを寄せているが、小籔は「僕のことを唯一師匠と呼ぶのは、本田望結ちゃんだけです（笑）。望結ちゃんが、家族以外と外食したのは僕が初めて」と意外な関係性を明かしていた。
【全身ショット】おしゃれな衣装で…書籍をアピールした小籔千豊
観客の悩みに即興で答える単独トークライブ「小籔大説教」をヒントに、新たに寄せられた悩みに、愛をもって寄り添う、小籔初のお悩み相談本。相談者は、小学生から60代のおじさんまで。悩みも、仕事、友だち、恋愛、子育て、老い、死など幅広い。小籔が吉本新喜劇で10年以上座長を務めた経験や、母親の看取り、東京に単身赴任をしながらの子育て、音楽フェスやゲームの親子大会主催など、自身の経験をもとに、真面目に回答した。
書籍のもとにもなったトークライブの誕生秘話について、小籔は「こんなことしゃべろうみたいなトークライブは何回もやってきたので、手放しの状態で、何がきても返すイベントをやりたいなと思って…」と回顧。
続けて「哲夫の本を読んだり、空海の本とか読んでいた時期があって。すごいこと書いているんだけど、子どもたちが読めへんやろうと。やったら、子どもたちに噛み砕いて伝えようと思って、読んでいたんです。そこで、先人たちからすばらしい言葉を教えてもらっているのに、それを子どもたちに伝えているだけやったらセコい。じゃあ、アドリブっぽいイベントやりたいと思っていたから、先人たちの教えを噛み砕いて伝えたら、神様仏様は喜んでくれはるかなって」と打ち明けていた。
後輩芸人たちの反応については「これを買って読んでくれるのは、濱家くらいですかね」とにっこり。同書には、本田望結が帯コメントを寄せているが、小籔は「僕のことを唯一師匠と呼ぶのは、本田望結ちゃんだけです（笑）。望結ちゃんが、家族以外と外食したのは僕が初めて」と意外な関係性を明かしていた。