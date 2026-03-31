羊文学、日本武道館公演から「そのとき」の映像を期間限定公開！バンド初の全国ホールツアーも決定

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羊文学は、4月1日にライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here.）” at 日本武道館』を発売。

これを記念して、ライブのオープニングを飾った「そのとき」のライブ映像がYouTubeにて期間限定で公開される。

■「そのとき」は日本武道館公演の1曲目に披露

過去最大規模のアジアツアーのファイナルとなった日本武道館公演。そんな記念すべきライブのオープニングを飾った一曲を、パッケージの発売に先駆けて体感しよう。

本作の発売にあわせて、先着100名限定でサイン入りクリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。

また、バンド初となる全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』の開催も決定した。9月4日の新潟公演を皮切りに、全国10都市11公演を巡る。

4月1日発売のライブ映像作品には、本ツアーのチケット抽選先行申込シリアルナンバーが封入される（受付期間：3月31日10時～4月19日23時59分）。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here）” at 日本武道館』

■ライブ情報

『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』

09/04（金）新潟・新潟テレサ

09/06（日）宮城・仙台サンプラザホール

09/11（金）京都・ロームシアター京都

09/13（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

09/20（日）福岡・福岡サンパレス

09/21（月・祝）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

09/26（土）石川・金沢本多の森 北電ホール

09/28（月）大阪・フェスティバルホール

10/01（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

11/10（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/11（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■【画像】羊文学のアーティスト写真

■関連リンク

プレゼントキャンペーン詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/hitsujibungaku/info/582252

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/