日テレ・岩田絵里奈アナ、退社に感謝の言葉つづる「笑ってばかりの8年間」 花束には“そらジロー”も【全文掲載】
日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日、自身のSNSで本日付けでの退社を報告した。
【写真】そらジローを添えて…感謝を伝えた岩田絵里奈アナ
岩田アナは自身のSNSにそらジローが添えられた花束を投稿し、「本日をもって日本テレビを退社します」と報告。「入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と感謝の言葉をつづった。
また「社会人として未熟だった私を温かく見守り、時には厳しく導いてくださり、何もできなかった私に多くの機会を与え、更にはこの決断を受け止めてくださった日本テレビの皆さん、お世話になった関係者の方々、そして視聴者の皆さんに心より御礼を申し上げます」と記した。
そして「明日からは新しい環境になります。これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、一から精進して参ります」と決意を新たにした。
『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
■以下、岩田アナのメッセージ全文
本日をもって
日本テレビを退社します。
入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、
尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、
たくさんの番組作りに携わらせていただきました。
笑ってばかりの8年間でした。
社会人として未熟だった私を温かく見守り、
時には厳しく導いてくださり、
何もできなかった私に多くの機会を与え、
更にはこの決断を受け止めてくださった日本テレビの皆さん、
お世話になった関係者の方々、
そして視聴者の皆さんに心より御礼を申し上げます。
明日からは新しい環境になります。
これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、
一から精進して参ります。
これからもよろしくお願いいたします。
2026年3月31日
日本テレビアナウンサー
岩田絵里奈
【写真】そらジローを添えて…感謝を伝えた岩田絵里奈アナ
岩田アナは自身のSNSにそらジローが添えられた花束を投稿し、「本日をもって日本テレビを退社します」と報告。「入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と感謝の言葉をつづった。
そして「明日からは新しい環境になります。これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、一から精進して参ります」と決意を新たにした。
『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
■以下、岩田アナのメッセージ全文
本日をもって
日本テレビを退社します。
入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、
尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、
たくさんの番組作りに携わらせていただきました。
笑ってばかりの8年間でした。
社会人として未熟だった私を温かく見守り、
時には厳しく導いてくださり、
何もできなかった私に多くの機会を与え、
更にはこの決断を受け止めてくださった日本テレビの皆さん、
お世話になった関係者の方々、
そして視聴者の皆さんに心より御礼を申し上げます。
明日からは新しい環境になります。
これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、
一から精進して参ります。
これからもよろしくお願いいたします。
2026年3月31日
日本テレビアナウンサー
岩田絵里奈