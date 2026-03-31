HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、参加者を予期せぬ悲劇が襲った。

【映像】ベッドに倒れ…18歳練習生を襲った悲劇（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

運命のLA合宿初日、参加者の一人であるHIORIを襲ったのは、あまりにも非情な体調不良であった。重要なレッスン初日、マスク姿でベッドに横たわる彼女の姿が映し出されると、スタジオメンバーは「嘘でしょ？」「体調が…」「着いて早々？」と絶句。翌日HIORIは現地の病院へと向かった。

シェアハウスに戻ってきたHIORIはその時の日記に「今日からLAに来て初めてのレッスンがはじまるけど 私だけすごく体調がSO BADでレッスンに参加できなかった」「みんなよりも圧倒的に出遅れるわけだし、あせりしかない。 けどあせっても、もう仕方がないからとりあえず体を治すことに一旦 集中して切りかえて頑張ろうと思う」と悲痛な思いを綴っていた。

このVTRを見守っていたスタジオのILLITのMOKAは「悔しいだろうな」とポツリ。指原莉乃も「これは悔しいね、きっとね」と語り、他のメンバーからも「大変だったね」と同情の声が上がっていた。